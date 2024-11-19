瑞銀專家：若美加徵關稅 2025年中國經濟放緩至4%

瑞銀投資銀行研究部今天發布2025至26年中國經濟展望表示，若美國自2025年9月起分階段對中國進口商品加徵關稅，預計當年中國經濟增速將放緩至4%左右，2026年大幅放緩至3%。

這份展望報告由瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤署名發出。報告指出，中國的淨出口明年可能仍會對GDP增長產生正面提振作用，但到2026年出口可能會大幅下滑，拖累製造業資本開支，並對國內價格帶來下行壓力。

報告表示，假設中國對美國加徵關稅的反制措施比較有限，僅針對部分美國產品，同時美國不會對世界其他地區全面加徵關稅，中國出口下滑最為嚴重的時期可能是2026年。

但報告指出，美國對中國加徵關稅的時間和幅度，以及中國推出政策支援的時間和規模都可能與該行預估的存在偏差。

報告認為，房地產持續走低和美國加徵關稅是導致中國2025年經濟增長放緩的主要因素。