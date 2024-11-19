陸金監總局：支持外資機構更全面深入參與中國金融市場

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤19日表示，中國金融業對外開放的大門只會越開越大。他並稱，大陸金監總局將持續深化金融業的改革開放，著力打造市場化、法治化、國際化的營商環境，支持在華外資機構更全面深入地參與中國金融市場，歡迎世界各地外資金融機構和長期資本赴中展業興業。

根據證券時報報導，11月19日，國際金融領袖投資高峰會在香港舉辦。李雲澤於會上指出，大陸金監總局堅定支持香港鞏固提升國際金融中心地位。下一步，將大力支持香港在「一國兩制」的前提下，鞏固提升獨特的地位和優勢，長期維持金融繁榮穩定，在融入國家發展大局的過程中，實現自身更好的發展。

李雲澤說，要持續提升金融業對港澳開放水平，盡快完成涉及「大陸與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）新開放措施的法規調整，推動相關實例盡早落地，探索推動監管機制和規則相互聯通，研究出台提升大灣區金融服務便利化水準的政策措施。

他續稱，要積極支持香港總部經濟建設，鼓勵中資銀行、保險機構在香港設立境外區域總部，支持兩地銀行、保險機構加強全方位協作，為中資企業走出去提供一站式的金融服務；以及協助香港國際風險管理中心建設，支持更多大陸保險公司在香港發行巨災債券，支持香港國際再保險市場加速發展，鼓勵在港中資銀行參與香港國際黃金交易中心的建設。

至於談及大陸經濟，李雲澤表示，截至第三季末，大陸金融業總資產約人民幣490兆元，銀行業、保險業規模分別位列全球第一和第二，運行整體穩健、風險總體可控。保險公司綜合償付能力充足率196%，全國性銀行資本充足率近16%，撥備覆蓋率達240%，完全能夠從容應對各類風險挑戰。

李雲澤表示，今年以來大陸經濟運行穩中有升，9月下旬以來，隨中央政府加力推出一攬子增量政策，消費、服務業、進出口等主要經濟指標明顯回升；近期出台一攬子化債政策，將有效紓緩地方政府債務壓力，當局會指導金融機構按照市場化、法治化原則，積極開展債務重組，有序壓降存量債務規模，推動地方融資平台轉型。