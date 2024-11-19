何立峰籲香港對接大陸發展戰略 並提三點建議

大陸國務院副總理何立峰19日出席香港國際金融領袖投資峰會致詞表示， 希望香港積極對接大陸國家發展戰略，持續守護好金融安全，持續譜寫「一國兩制」實踐篇章。

香港金融管理局主辦的香港國際金融領袖投資峰會於18日至20日在香港舉行，目前為第三年。值得注意的是，分管金融的大陸副總理何立峰專門南下出席這次峰會，因此包括大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、大陸證監會主席吳清，以及中國人民銀行副行長兼國家外匯管理局局長朱鶴新也出席該峰會。

綜合香港電台網站、香港01與香港經濟日報報導，何立峰會上針對香港提出三點建議：一是進一步深化金融改革創新；二是進一步拓展金融開放合作；三是進一步對接國家發展戰略，不斷增強在「一帶一路」資金融通中的關鍵節點作用。他期望香港繼續守護好金融安全，中央將一如既往為香港提供充分支持和保障。

何立峰還說，中國今年經濟穩中有進度，早前推出一攬子支持經濟發展措施的效果逐漸顯現，並認為香港也可以受惠。同時強調未來大陸對外開放的大門會進一步擴大。

吳清會上表示，香港是大陸資本市場連接全球的重要橋梁紐帶，證監會將以今年4月發布「惠港5條措施」作為重要抓手，持續深化兩地務實合作，全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位。

李雲澤指出，將大力支持香港鞏固提升獨特的地位和優勢，長期維持金融繁榮穩定，在融入國家發展大局的過程中實現自身更好發展。探索推動監管機制和規則相互聯通、鼓勵中資銀行、保險機構在香港設立境外區域總部等。並歡迎世界各地外資機構與長期資本赴華展業。

朱鶴新在會上說，繼續深化大陸與香港金融市場互聯互通，持續加大金融支持粵港澳大灣區建設，鞏固和提升香港離岸人民幣業務樞紐和國際金融中心建設。