珠海航展閉幕 成交飛機1195架
第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）17日在珠海閉幕。本屆中國航展簽訂了總值約2856億元人民幣合作協議，成交各種型號飛機1195架，吸引近59萬人參觀。
中新社報導，在為期六天的展覽中，共有來自47個國家和地區的1022家企業參展，參展飛機261架、地面裝備248型，舉辦會議論壇、簽約儀式、商務洽談等活動247場。本屆中國航展首次打造「一展三地」，設立珠海國際航展中心、中國航展第二展區（斗門蓮洲）無人機無人船演示區、金鳳台觀演區三大展區。
本屆中國航展涵蓋「陸、海、空、天、電、網」全領域，大國重器集中亮相，首展首秀精彩紛呈，全面展示了中國航空航天和國防領域的尖端技術和最新成果，諸多新產業、新模式、新動能創新湧動，新質生產力集中體現。
中國空軍的殲-35A等新型裝備首次在航展上展出。運-20首次向公眾預約開放，全面展示中國空軍更自信、開放的形象。
中國陸軍派出7型裝備參展，包括直-10武裝直升機、直-20戰術通用直升機、直-8高原型運輸直升機等。
中國海軍攜殲-15D、殲-15T、直-20J等飛機首次亮相航展。
國防科工局、國家航天局分別設置了中國軍工、中國航天獨立展台，嫦娥六號任務取回的月球背面月壤樣品首次在「中國航天」展台向公眾展出。
中國兵器工業參展裝備總數達225項，其中首次參展展品達到68項，佔到展品總數的30%，產品規格和參展面積創歷屆新高。
在中國航展第二展區（斗門蓮洲）中，中國船舶攜「虎鯨」號大型無人作戰艇全球首次公開亮相，吸引眾多觀眾目光。
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