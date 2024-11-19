港辦金融峰會 何立峰專程南下

香港舉辦「國際金融領袖投資峰會」，十八日晚首場活動在中環新地標The Henerson舉行歡迎酒會及晚宴。分管金融的大陸副總理何立峰專門南下出席這次峰會，他一來其他北京中央金融機構負責人都要隨行。

香港金融管理局連續第三年舉辦國際金融領袖投資峰會，與過去不同的是，首場活動不是上午而是傍晚舉行，且擇地香港中環新落成的甲級商廈地標The Henerson的頂樓大型宴會廳設宴。這一宴會廳有全香港最高的八公尺高玻璃天幕，那玻璃天幕結合無樑結構的宴會廳設計，盡顯豪奢。

The Henerson的頂樓大型宴會廳已是香港觀看日落的最佳地點之一。步出可容四百人大宴會的宴會廳戶外部分，仿若置身於香港中環商業區最中央，飽覽維港景致。

根據今次峰會日程，大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證監會主席吳清及中國人民銀行副行長兼國家外匯管理局局長朱鶴新將會出席峰會。最新消息說，副總理何立峰近日以赴廣東考察為名，將到港出席峰會並發表主題演講。

香港金管局說，有數百位頂尖金融機構的領袖出席，當中包括超過百位集團主席或行政總裁，當中更有不少是連續第三年出席峰會，包括花旗集團行政總裁范潔恩、瑞銀集團董事長凱萊赫、法國巴黎銀行董事長樂明、三菱UFJ金融集團會長三毛兼承、滙豐集團行政總裁艾橋智、摩根大通總裁兼首席運營官Daniel Pinto、渣打集團行政總裁溫拓思等。

峰會日程一連三日，十八日豪宴後，十九日上午在灣仔君悅酒店舉行主峰會，以「在變局中前航」為題，署理行政長官陳國基及金管局總裁余偉文將致詞及演講，財政司司長陳茂波則在午宴上發表演講。