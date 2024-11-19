中俄東線天然氣管道完工 全球最長、輸氣量最大

大陸國家管網集團昨宣布，歷時逾九年建設的中俄東線天然氣管道工程全線完工，進入投產前準備階段，預計今年底前實現全線貫通，未來每年將可滿足大陸一點三億戶城市家庭一年的用氣需求。該管道是目前全球輸氣量最大、距離最長，也是大陸重要的能源通道。

俄羅斯是天然氣大國，俄烏戰爭以來，歐盟對俄羅斯進行嚴厲的能源制裁，俄羅斯於是轉向對大陸擴大出口。對大陸而言，增加俄羅斯天然氣進口可降低對進口液化天然氣的過度依賴，同時減少燃煤造成的空汙。

中俄東線天然氣管道計畫始於二○一二年，是大陸國家管網集團與俄羅斯天然氣公司的聯合項目，包括俄羅斯境內的西伯利亞力量管道和大陸境內的中俄東線天然氣管道，全長超過八千公里。大陸境內管道全長五一一一公里，北起黑龍江，南至上海，全線依北、中、南段分期建設，於二○一五年六月正式動工。

北段（黑龍江黑河–吉林長嶺）於二○一九年底投產通氣；中段（吉林長嶺–河北永清）於二○二○年底投產；南段（河北永清–上海）全長一五○九公里，於二○二○年七月啟動建設。其中，南段安平–泰興段已於二○二二年投產運行，本次完工的是南通至甪直段工程，也是中俄東線的最後一段工程。

中俄東線管道設計輸量為每年三八○億立方公尺，是目前全球單管輸量最大的長輸天然氣管道。全線貫通後，可滿足東三省、京津冀、長三角等地區一點三億戶家庭一年的用氣需求。截至目前，中俄東線已輸送天然氣超過七八○億立方公尺。

該管道也是大陸目前口徑最大、壓力最高的長距離天然氣輸送管道。經測算，在十二兆帕壓力下，光是一公尺長的管段容氣量就有二五○立方公尺，相當於三口之家一年的用氣量。

俄羅斯近兩年加大對大陸出口天然氣。彭博報導，今年前九個月，俄氣公司向大陸出口了二三七億立方公尺天然氣，年增百分之四十，超過同期出口到歐洲的天然氣總量。俄氣公司並計畫在二○二七年一月底增加「遠東」管道，每年可再多供應一百億立方公尺天然氣給大陸。