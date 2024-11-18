比亞迪1000萬輛車下線 王傳福：擬斥千億將AI汽車結合

大陸電動車大廠比亞迪近來持續擴大全球市場，比亞迪第1,000萬輛新能源汽車於18日正式下線，新能源車銷量正式跨越千萬大關。王傳福透露，在智慧化的下半場，比亞迪將投入人民幣1,000億元，用於發展人工智慧（AI）和汽車相結合的智慧化技術，誓言實現整車全面智慧化進階，要贏得未來技術話語權。

中新經緯指出，比亞迪成立30周年暨第1,000萬輛新能源汽車下線發布會18日在深圳市深汕特別合作區比亞迪小漠工業園舉辦。比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福在記者會上回憶30年來的創業經歷指出，從30年前小廠房的20人創業團隊，憑著「敢想、敢幹、敢堅持」工程師精神，發展到如今世界級企業，堅持用技術創新滿足人們對美好生活的嚮往，並用實際行動回饋社會各界、車主和員工。

王傳福指出，「工程師之魂就是比亞迪之魂。即便我們所有財產，包括廠房、專利、股票全部消失，只要工程師還在，就隨時可以東山再起。」

針對比亞迪成為全球首家達成第1,000萬輛新能源汽車的車企，比亞迪指出，既是比亞迪全新里程碑，也是中國大陸汽車工業發展史上新的里程碑，標誌著大陸由汽車大國向汽車強國，邁出堅實一步，大陸汽車迎來高質量發展階段。

該集團還稱，公司在取得第一個500萬輛成就，用了整整15年；而第二個500萬輛，只用了短短15個月，再次刷新中國汽車的「加速度」，這也再次驗證比亞迪堅持新能源路線是對的，堅持技術創新的概念是對的。

河南報業集團旗下媒體《大河財立方》指，王傳福還在會上向遊戲科學創辦人兼執行長、《黑神話：悟空》製作人馮驥交付比亞迪第1,000萬輛新能源汽車「騰勢Z9」。而這輛跨越千萬大關的騰勢Z9，即是剛在廣州車展期間發布的車款，定位為D級科技豪華旗艦轎車。比亞迪距離其第900萬輛車下線，僅過去54天。

據了解，中國新能源車14日首次年產突破1,000萬輛，並成為全球首個新能源汽車年度達產1,000萬輛的國家。雖然距離年底還有一個半月，該數據已比去年全年958.7萬輛的產量增長4.3%。