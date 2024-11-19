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上海調降豪宅出售所得稅

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸官方持續祭出救房政策，上海市政府18日宣布，取消普通住房和非普通住房標準。 （中新社）
大陸官方持續祭出救房政策，上海市政府18日宣布，取消普通住房和非普通住房標準。 （中新社）

大陸官方持續祭出救房政策，上海市政府昨（18）日宣布，取消普通住房和非普通住房標準，擴大住房交易優惠稅收，支持居民剛性和改善性住房需求，預計12月1日實施。也就是說，上海民眾賣出豪宅等非普通住房，繳納所得稅從2%降為1%。

非普通住房一般指建築面積較大或用作商業用途的房子，例如別墅、高端公寓等豪宅。以往上海民眾出售非普通住房的收入要繳納2%所得稅，出售普通住宅房要繳納1%所得稅，取消該標準後，所有住房交易都是1%，將有助於豪宅交易。

上海市住建委等四部門聯合印發《關於取消普通住房標準有關事項的通知》指出，明確取消普通住房和非普通住房標準；二是明確取消標準後相關個人住房交易稅收事項。通知將於12月1日起施行。

通知明確對個人轉讓住房未提供完整、準確的房屋原值憑證，不能正確計算房屋原值和應納稅額的，以轉讓收入的1%核定應納個人所得稅額。取消個人轉讓非普通住房以轉讓收入的2%核定應納個人所得稅額的規定。

上海 公寓 房屋

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