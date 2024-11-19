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華為Mate70手機預購火爆 預估銷售額648億元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
華為11月18日中午12時08分突然開放Mate 70系列產品預訂。 （圖／截自華為官網）
華為11月18日中午12時08分突然開放Mate 70系列產品預訂。 （圖／截自華為官網）

華為史上最強手機Mate70面世腳步近了，華為昨（18）日突然宣布Mate70自當天12時08分開啟預訂，短短兩小時就有100萬人預訂，截至當日20時，已有180萬人預訂，如果按網路傳聞售價落在人民幣8,000元（約新台幣3.6萬元）估算，銷售額已超過人民幣144億元（約新台幣648億元）。

華為昨天也宣布Mate品牌盛典將於26日14時30分舉行，華為Mate 70系列及多款全場景新品屆時將亮相。相較於此前Mate 60系列、Pura 70系列的「未發先售」， 華為Mate 70系列將在正式發布會後上市。

華為Mate70上市小檔案 圖／經濟日報提供
華為Mate70上市小檔案 圖／經濟日報提供

從華為釋出的圖像顯示，華為Mate70系列外觀基本採用三攝像頭設計，右下角是一顆可變光圈主攝，左下角是超廣角鏡頭，左上角則是一顆潛望式長焦鏡頭，中間有一個小的鏡頭開孔，尚不確定功能。第一眼便給人精緻感。

華爾街見聞引述華為經銷商說法稱，此次發布的Mate 70系列將包含Mate70、Mate70pro、Mate70pro+以及Mate70pro RS這四個版本，最終的售價還要等通知。

華為終端BG董事長余承東此前稱Mate70系列是「史上最強大的Mate」。

對於華為Mate70，市場關注焦點主要在兩方面：一是定價，受到處理器與記憶體成本上升，近期發表的Andriod旗艦新機漲幅在人民幣100元至500元之間，此外華為Pura70在未發先售上市僅三個月便罕見降價，綜合內外因素，對於Mate70定價是考驗。

另一方面，外界關注會否搭載「純血鴻蒙」。華為在此之前宣稱Mate70系列手機將首發搭載鴻蒙 HarmonyOS NEXT 正式版。不過會否跟Andriod系統正式分割，仍待正式上市後才能確定。

在Mate70正式上市前，坊間傳出新機配置資訊：華為 Mate70螢幕在6.69吋左右，採1.5K直屏，採側邊指紋解鎖，影像方案則是居中大圓三攝鏡頭模組，採50Mp 1/1.5大底可變光圈+12Mp 5X 潛望長焦，支持無線充電，高規格防塵防水；Mate 70 Pro則搭載1/1.3吋可變光圈主攝，5,000萬畫素潛望長焦。不過具體配置仍待正式上市驗證。

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