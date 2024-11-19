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小米Q3大賺238億元 優於預期

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
小米集團第3季財報營收人民幣925億元（約新台幣4,162億元），年增30.5%。 （新華網）
小米集團第3季財報營收人民幣925億元（約新台幣4,162億元），年增30.5%。 （新華網）

小米集團昨（18）日公布今年第3季財報營收人民幣925億元（約新台幣4,162億元），年增30.5%，淨利潤人民幣53億元（約新台幣238億元），年增9.7%。財報表現優於預期。

新浪財經報導，小米集團第3季財報顯示，按業務來看，集團智慧手機業務收入人民幣475億元（約新台幣2,137億元），年增13.9%。全球智慧手機出貨量4,310萬支，年增3.1%。根據Canalys數據，在該季內小米集團全球智慧手機出貨量排名穩居第三，市占率為13.8%。其中，在大陸智慧手機出貨量排名升至第四，市場占有率年增1.2個百分點至14.7%，連續三季市占率提升。

財報顯示，小米第3季手機業務毛利率11.7%，較去年同期下滑約4.9個百分點。小米集團總裁盧偉冰表示，第3季度小米手機業務出現波動，主因記憶體價格比較高，以及產品發表周期對季度毛利率的影響。目前手機業務毛利率在可控範圍內，相信手機業務第4季毛利率會優於第3季。

小米集團表示，高端化戰略取得顯著成效，產品力持續提升。根據第三方數據，2024年第3季，在中國大陸地區，高端智能手機出貨量在整體出貨量中的佔比達到20.1%，提升7.9個百分點。

而在智慧電動汽車等創新業務上，小米集團在該項分部收入為97億元，其中，智慧電動車收入為95億元。具體來看，在第3季，小米汽車SU7系列交付新車達3萬9,790輛。截至9月底，小米已交付6萬7,157輛SU7系列新車。今年第3季，小米SU7系列交付新車達3萬9,790輛。產能持續爬坡，於11月13日，已實現累計生產10萬輛新車的目標。今年10月，單月新車交付量突2萬輛。

另外，在研發上，小米集團今年第3季支出人民幣60億元，年增19.9%。截至9月底，小米有約4.2萬名全職員工，其中約3.9萬名位於大陸。研發人員數達2.4萬人。

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