小米手機在日本市場暴增4倍 擠進前五名

小米手機在日本市場出貨量大爆發，一舉擠進前五名。根據日本ICT市場研究機構MM總研的最新資料顯示，2024財年上半年（4月至9月），小米在日本智慧手機市場的表現相當突出，出貨量激增418.7%，總量達到86.1萬支，市場占有率顯著提升至6.7%，成功進入市場前五名行列。

同期，日本手機市場整體出貨量也呈現增長趨勢，年增8.3%，總出貨量為1,325.1萬支，但這一數字仍為歷史次低水平。智慧手機作為主導，出貨量增長10.5%，達到1,279.2萬支，占比高達96.5%。其中，5G智慧手機更是增長11.1%，出貨量達到1,272.9萬支，幾乎佔據了整個智慧手機市場的99.5%。

陸媒分析，小米通過精準的市場定位和差異化的產品策略，成功吸引大量消費者的關注。例如，小米14 Ultra在日本市場的熱銷，展示了小米在高端智慧手機領域的競爭力。加上多元通路營銷策略：小米通過線上線下的多元通路營銷策略，進一步擴大其在日本市場的知名度和影響力。

近年來，小米不斷加大在技術研發、產品創新和市場營銷方面的投入，致力於提升用戶體驗和品牌影響力，日本手機市場長期以來由電信業者主導，市場競爭激烈。小米通過與電信業合作，成功打破蘋果的壟斷地位，小米憑藉其高性價比的產品，在日本市場取得了顯著的成績。

在具體品牌表現上，蘋果雖然出貨量略有增長，僅上升0.4%至571.4萬支，但其市占卻下降4.5%。MM總研分析認為，這可能與iPhone 16系列缺乏創新有關，不過前代產品iPhone 15和iPhone 14的持續需求仍推動了整體出貨量的增長。

此外，夏普、谷歌和三星也均出現成長，夏普增幅約40%，市占升至12.8%，位列第二；谷歌增長7.6%，市占為12.1%，排名第三；三星則微增1.5%，市占為8.4%，位居第四。