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小米雷軍：小米汽車SU7交付已超過10萬輛 今年衝刺13萬輛

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍表示，小米汽車今年衝刺13萬輛。（取自雷軍微博）
小米董事長雷軍表示，小米汽車今年衝刺13萬輛。（取自雷軍微博）

小米集團董事長雷軍18日在微博發文表示，小米SU7交付已超過10萬輛，提前完成全年目標，將衝刺新目標：全年交付13萬輛 。

小米汽車此前提出的全年銷售目標是10萬台，並在11月提前完成。小米SU7日前迎來第10萬輛正式下線出廠，僅用230天，創造新車企10萬輛最快紀錄。雷軍是在今年4月的北京車展上，首次披露今年保證交付10萬輛這一目標。如今，小米汽車提前完成這一目標。同樣是交付10萬輛新車，特斯拉耗時長達7年半，而蔚來、理想分別耗時1,046天、708天，而小米只用短短230天。

陸媒分析，小米汽車全年交付10萬輛的目標偏保守，雷軍曾在多個場合反復強調全年將衝刺12萬輛。距離2024年結束已經不到1個半月，提前交付10萬輛讓雷軍信心大增，背後是小米汽車產能全面好起來了。

自從3月底小米SU7正式上市後，憑藉能打的產品力和雷軍自帶潑天的流量，它一直不愁賣，處於供不應求的狀態。而為了把小米SU7儘快交到用戶手中，小米汽車想方設法快速提升產能，包括緊急招工、開啟雙班倒、產線調優維護、供應商擴產等。

今年小米汽車只是熱身，明年將真正開始發力，現有一期工廠顯然無法滿足雷軍。目前，小米汽車二期工廠正在如火如荼地加緊建設中，據36氪報導，雷軍對二期工廠投產進度態度迫切，明年6月竣工後，二期工廠將先後經過小米驗收和當地住建局的核驗備案，最早7月最遲8月便將正式投產。

投產後，小米兩座工廠將提供共計30萬輛的年產能，屆時既可以更快地消化小米SU7（包括小米SU7 Ultra）的訂單，也能滿足新車型的交付需求。有券商預測，小米汽車明年交付目標將衝刺34萬輛，每個季度交付量分別為6萬、8萬、9萬和11萬輛。

不難看出，明年小米汽車的市場表現更加值得期待，比今年更猛已成定局。別看小米汽車起步較晚，背靠強大的小米集團，決定其起點比過去的造車新勢力要高很多，起步階段明顯走得更順，才得以創造上市即交付、交付即上量的奇蹟。

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