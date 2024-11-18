10月中國經濟數據分化 分析稱乍暖還寒

中國官方日前發布的10月經濟數據呈現分化。分析指出，電商購物節以及政策拉動下，反映消費的指標超預期改善，「搶出口」效應也明顯，但房地產投資低迷繼續拖累經濟。經濟學者以「乍暖還寒」形容中國當前經濟。

根據中國國家統計局15日公布，10月的社會消費品零售總額年增4.8%，比9月增加1.6個百分點並高於預期，同時創下8個月以來新高。

微信公眾號「首席經濟學家論壇」17日刊發申萬宏源證券首席經濟學家趙偉等人的分析，指這是電商促銷活動提前加上「以舊換新」政策持續推動汽車和家電消費，但沒有受到政策或活動加持的餐飲收入增速仍偏弱。

房地產方面，中國政府從9月底放鬆購房信貸，多地房市成交量因此增加，但整體來說，房價仍在往下修正。儘管房市需求端變得較熱絡，但供給端卻沒有好消息。10月房地產開發投資年減12.3%，前值為年減9.4%，顯示降幅再度擴大，負成長至年內低位。

房地產銷售端改善、開工端收縮形成明顯分化。趙偉等人指出，地產商的融資承壓拖累下，新開工與地產投資明顯下滑。

10月全國規模以上工業增加值年增5.3%，比9月下降0.1個百分點。分析指出，基建提速帶動上游，黑色金屬和非金屬製品明顯改善；「以舊換新」拉動下游，汽車生產增速明顯加快；但中游生產如金屬製品和通用設備則明顯走弱。

趙偉指出，政策對經濟的支撐效果加速顯現，但受政策影響間接的領域景氣仍偏弱。後續經濟要持續恢復，仍需依賴增量政策變化。

此外，10月的外貿數據也大幅超越預期，出口年增12.7%，遠高於有些分析預期的5%。財經網站「金融界」16日刊發招商宏觀首席分析師張靜靜指出，貿易政策不確定性驅動的「搶出口」情緒，帶動出口增速大幅上升，對整體經濟的支撐再度增強。

與此同時，10月新增社會融資為人民幣1.4兆元，比去年同期減少近5000億元。若排除占政府5成以上的政府債，居民和企業部門的融資需求仍然偏弱。

中原銀行首席經濟學家任澤平帶領的團隊指出，從10月份的各經濟指標來看，經濟乍暖還寒，短期政策效果初顯，但回升基礎不牢固，且明年中國企業將面對美國新總統上任後，可能大幅增加進口關稅的挑戰。