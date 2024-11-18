高盛：美國若提高中國產品20%關稅 人民幣恐貶至7.5

國際投行高盛的報告指出，若美國提高來自中國產品的關稅稅率20%，恐導致中國經濟減少0.7個百分點，人民幣兌美元也將貶值至7.4至7.5。

川普再次當選美國總統，更明言會針對所有進口貨物加徵關稅。綜合01、信報等港媒今天報導，高盛近日公布的報告認為，中國經濟除面對關稅壓力，還面臨人口結構、地方政府去槓桿化和供應鏈去風險化等挑戰。鑑於中國官方有意嚴格控制新建住房的供應，住房去庫存可能持續到明年，同時明年貿易政策不確定性加劇，中國經濟成長動力將轉向消費和投資。

高盛預期，美國若加徵20%關稅，可能導致中國經濟成長減少約0.7個百分點，中國官方可能容許人民幣貶值；而4%至5%的貨幣貶值預期將使中國經濟成長提高約0.2個百分點，額外的貨幣和財政政策也可能提供另外0.3個百分點的成長。

不過，中國官方不會讓人民幣大幅貶值，因過度貶值恐造成金融市場不穩定，相信北京當局會推出更多寬鬆的貨幣及財政政策，預期中國人民銀行（央行）明年第2及第4季將各降息1次，每次0.2厘；下調公開市場操作利率（OMO），由1.5厘，至明年底減至1.1厘。