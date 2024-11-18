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華為Mate 70系列開放預訂 10分鐘預約破百萬

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華為11月18日中午12時08分突然開放Mate 70系列產品預訂，目前預約人數已超過150萬。（圖／截自華為官網）
華為11月18日中午12時08分突然開放Mate 70系列產品預訂，目前預約人數已超過150萬。（圖／截自華為官網）

大陸通訊設備巨頭華為11月18日中午12時08分開放Mate 70系列產品預訂，民眾可在華為商城官方網站預約，預約人數10分鐘便超過百萬。本報實際登錄華為官網查看，截至18日16時45分，預約人數已將近154萬。

《中國快科技》報導，華為Mate 70系列將帶來四款機型，分別為Mate 70標準版、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+、Mate 70 RS非凡大師。目前開啟預約的共有Mate 70、Mate 70 Pro和Mate 70 Pro+三款機型，預約無需支付訂金，為免費預約。

上海第一財經指出，市調機構IDC發布的手機季度跟蹤報告顯示，2024年第三季，中國智慧型手機市場出貨量約6,878萬部，較去年同期增長3.2%，為連續四個季度保持增長。該季度，華為以15.3%的市佔率位居第三。

此前有消息稱，華為Mate 60系列全版本銷量在上市十個多月後，累計銷量突破1,000萬部，平均每月銷量百萬部左右，其中華為Mate 60 Pro的銷量超過了其它三款華為Mate 60系列機型的銷量之和。

但華為方面並未對上述數據進行確認。大陸國元證券早前的報告曾推估，華為Mate 70今年出貨量將達320萬部到350萬部。

Mate 70系列將於11月26日下午2時結束預約，下午6時進行購買。

上海 市佔率 網站

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