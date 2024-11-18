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中國官方公布10月青年失業率17.1% 連兩月下降

中央社／ 台北18日電
大陸10月非在校16歲至24歲青年的失業率雖降至17.1%，但仍達到兩位數。（圖／取自微博）
大陸10月非在校16歲至24歲青年的失業率雖降至17.1%，但仍達到兩位數。（圖／取自微博）

中國國家統計局今天公布，10月非在校生的16至24歲青年失業率為17.1%，較9月的17.6%下降0.5個百分點，連續兩個月下降。

今年8月，官方公布16至24歲青年失業率為18.8%，為年內最高，9月時降至17.6%，10月再降至17.1%。

中國國家統計局18日公布10月份分年齡組失業率數據。除了上述數據，不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.8%，不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.8%。

官方15日已公布，10月份，全國城鎮調查失業率及31城失業率均為5%，比上個月下降0.1個百分點，創4個月新低。

中國16至24歲失業率曾在2023年4月到6月連續突破20%，並在6月達到21.3%的最高水準。隨後官方宣布自當年8月起暫停發布分年齡段的城鎮調查失業率並調整統計方式，今年1月恢復公布分年齡段的失業率後，至今青年失業率未高出20%。

失業 青年

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