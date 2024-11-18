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大陸10月非在校16至24歲青年失業率 降至17.1%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸10月非在校16歲至24歲青年的失業率雖降至17.1%，但仍達到兩位數。（圖／取自微博）
大陸10月非在校16歲至24歲青年的失業率雖降至17.1%，但仍達到兩位數。（圖／取自微博）

中國大陸10月非在校16歲至24歲青年的失業率降至17.1%，月比下跌0.5個百分點。

大陸國家統計局18日公布10月分年齡組失業率數據。其中全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為17.1%，與9月的17.6%相比有所緩和。

統計並顯示，不包含在校生的25歲至29歲勞動力失業率為6.8%，月比上升0.1個百分點；不包含在校生的30歲至59歲勞動力失業率為3.8%，月比跌0.1個百分點。

大陸官方日前公布的數據顯示，今年前十個月，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年同期下降0.2個百分點。10月全國城鎮調查失業率為5.0%，比上月下降0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%，比上月下降0.1個百分點。

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