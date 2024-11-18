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避免遭清算 碧桂園向債權人提交境外債務重組計劃

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
碧桂園傳已向債權人提交境外債務重組計劃。（路透）
碧桂園傳已向債權人提交境外債務重組計劃。（路透）

路透引述五位知情人士指出，負債累累的大陸建商碧桂園正試圖避免被清算，已於上月底向部分債權人提交了境外債務重組計劃的初步條款。

兩位消息人士和另一位知情人士說，該重組提案包括一份修訂後的現金流預測，這是債務重組過程中的常規部分，用於向債權人展示公司履行債務的能力。另兩位消息人士稱，這份預測顯示，與今年早些時候向部分境外債權人提供的估算相比，碧桂園預計未來幾年的現金流將更為疲軟。目前尚不清楚現金流預測的具體細節。

新浪財經報導，碧桂園對此回應稱，公司近期向主要債權人團體發送公司的重組方案條款初稿，公司正在與銀團協調委員會及美元債持有人特設小組就重組方案的條款進行進一步的磋商，因保密原因，重組方案的相關細節尚無法對外披露。

碧桂園稱，公司感謝境外債權人在公司重組期間給予的耐心及支持，公司希望可以儘快與主要債權人團體就重組方案達成一致。

路透指出，碧桂園曾是中國最大的地產發展商之一，去年底其110億美元的境外債券發生違約，目前在香港正面臨一項清盤申請。下一次法庭聽證會定於2025年1月20日舉行。

在7月一場聽證會上，碧桂園向香港高等法院表示，計劃在9月向債權人公佈其境外債務重組的條款清單，並計劃於明年初向法院尋求批准。然而，該公司未能在9月如期完成。

如果碧桂園能在明年1月法庭聽證會前獲得主要債權人對重組提案的支持，將為公司向法院申請更多時間以實施重組計劃鋪平道路。

負責碧桂園離岸債務重組談判主要債權人的財務顧問PJT Partners未立即回應置評請求。

債務 現金流 碧桂園

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