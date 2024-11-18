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上交所：境外投資占滬股交易比例增至14%

中央社／ 香港18日電

上海證券交易所總經理蔡建春今天表示，目前境外投資者在滬股的交易占比已升至14%；上交所和香港交易所自2014年起互通交易，相信相關境外投資占比很大部分經香港進入上交所。

由港交所主辦的互聯互通10週年高峰論壇早上在港舉行，官方香港電台報導，蔡建春在論壇致辭時表示，滬港通推出10年來，累計成交額達到人民幣93兆元，獲納入的股票已經有1349支，ETF（指數股票型基金）則有143支。

他說，陸港股市互聯互通的大門越開越大，已經成為中國大陸投資者配置香港市場及境外投資者配置中國大陸市場的重要渠道。

在同一場合，深圳證券交易所總經理李繼尊致辭時沒有透露外資在深交所的占比，但指今年A股市場出現積極變化，包括上市公司業績改善、市場功能強化、市場預期改善等，外資及專業機構配置陸股的力度有所加大，市場交易活躍。

他並認為，多項股市指標積極變化，反映出北京中央推出的資本市場改革措施「落地體現」。

2014年，香港和中國大陸建立股市互聯互通機制，先實行滬港通，兩年後實行深港通。按照這項機制，香港和海外投資者可以直接買賣滬深A股，中國大陸投資者則可以買賣港股。

2022年7月，兩地股市的互聯互通範圍擴大至符合條件的ETF。

香港政務司司長陳國基在論壇上說，滬深股通已成為國際投資者投資中國大陸證券市場的途徑，每日平均交易額由2014年推出時約人民幣60億元，上升至今年10月平均1360億元，漲幅23倍，占滬深證券市場總交易量8%。

他說，以大陸A股來說，超過70%國際投資者經滬港通和深港通把資金投入中國大陸。

滬港通 香港

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