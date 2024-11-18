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華為Mate70系列 今日12:08開放預訂掀搶購
每日經濟新聞報導，根據華為商城官方微博發布的消息，華為Mate70系列，18日開啟預訂。 海報顯示，預訂開啟時間為11月18日12時08分，預計將掀起一波搶購熱潮。
另據百度百科，7月23日，華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長餘余承東在 HDC 2024 華為開發者大會上宣布，華為 Mate 70 系列手機將在第四季度發布，首發搭載鴻蒙 HarmonyOS NEXT 正式版 。
2024年11月4日，余承東發布微博表示，Mate 70系列手機將在11月發布 。
2024年11月15日，余承東在2024廣州車展表示，Mate 70將於11月26日發表。華為終端機宣布，華為Mate70系列手機將於2024年11月18日12時08分開啟預訂。
在主要功能方面，華為宣稱，HUAWEI Mate 70可實現軟硬體融合，體驗更加優秀。 Mate 70系列發佈時，使用者可能會見證HarmonyOS NEXT的完整版本。
在規格參數上，HUAWEI Mate 70搭載全新的麒麟處理器。 HUAWEI Mate 70 系列還採用了 1.5K LTPO 螢幕、 5,000 萬像素的 OV50K 主攝 + 超大可變光圈，配備 5000~6000mAh 的新型矽負極電池。使電池使用上更為持久。
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