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9萬一套的半真槍文創 珠海航展被搶光

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
珠海航展上，人民幣2萬元一套的半真槍文創產品 ，也被軍事迷們一搶而空。（圖／取自極目新聞）
珠海航展上，人民幣2萬元一套的半真槍文創產品 ，也被軍事迷們一搶而空。（圖／取自極目新聞）

第十五屆珠海航展17日閉幕。主辦方透露，在為期六天的展覽期間，共簽訂總值約人民幣2,856億元的合作協議，成交各種型號飛機1,195架，吸引近60萬人參觀。其中，最被大陸民眾關注的是，一套人民幣2萬元（約合新台幣9萬元）的半真槍文創產品 ，也被軍迷們一搶而光。

據極目新聞報導，珠海航展兵器館一款半真槍文創（只是真槍的「右半片」）引人注目，2萬元人民幣左右一件，限量135套，三天就賣光。

有人好奇，當場問：能買兩個半片恢復成真傢伙嗎？店員說，「想太多了！」這也引起了許多大陸網友的好奇，有回答表示商家賣的都是右邊的。

大陸網友則留言表示，「做一把真的估計也不到2萬吧？一個假的敢買2萬！」「這個創意不錯，既可以讓人民接觸到真傢伙，也可以創造文創收入」「都是右半邊，對不起，合不了」「在禁槍的國度，即使一半的真槍也非常搶手」「義烏表示，這不是做不出來，是不敢做啊！」

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