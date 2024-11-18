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陸黃金電商平台「麥多多」疑跑路 涉詐金額恐達數億元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
金價屢創新高，但大陸電商平台「麥多多」卻傳出負責人跑路的消息。（圖／取自澎湃新聞）
金價屢創新高，但大陸電商平台「麥多多」卻傳出負責人跑路的消息。（圖／取自澎湃新聞）

黃金驚驚漲，吸引不少投資人進場。但大陸一個成立至今僅七個月的奢侈品購物平台「麥多多」卻傳出疑似暴雷，負責人跑路的消息。據上海澎湃新聞報導，初步統計有400多人受騙，總金額人民幣2,000多萬元。香港星島日報則表示，涉案總金額或達人民幣數億元。

澎湃新聞報導，一名陳姓婦人表示，今年10月，她在投資群內認識了一名網友，對方稱在麥多多購買的黃金保值、保真，而且比國際大盤均價每克便宜人民幣20元至30元，「對方說是自己的親身經歷，只需要在特定的時間搶購即可」。

10月6日，陳女嘗試購買了幾單黃金，收到貨後順利出手並從中賺取差價。截至10月31日，她共計購買了人民幣8萬多元的黃金，轉賣後從中賺了6,000多元差價。

嚐到甜頭後，10月31日到11月7日，陳女又連續搶購了780克黃金，共計花了人民幣46萬多元，但這次麥多多卻始終沒有發貨。

發現異常後，陳女多次聯繫麥多多催促發貨。之後雖然部分訂單顯示已發貨，卻無法根據運單號查詢到物流信息。「通過快遞公司查詢發現，全是虛假發貨。」陳女於是多次聯繫客服要求退款，但對方已不再回覆消息。

讓陳女崩潰的是，11月7日她無法聯繫到麥多多時，當初推薦她到麥多多購買麥黃金的網友也同步失聯，對方創建的群聊也被解散。

澎湃新聞追蹤發現，陳女遭遇並非個例。近期通過所謂的投資群推薦在麥多多搶購黃金的消費者中，部分受害者已組建維權群。

一名受害者告訴澎湃新聞，7日晚，在投資黃金的群聊解散後，部分消費者擔心出問題，通過工商信息查到麥多多辦公地點，但找到註冊地址後發現辦公樓已人去樓空。

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