搶攻顏值經濟 吉林省永吉年產美瞳2億片

在東南亞國家，年輕人喜愛的彩色隱形眼鏡（俗稱美瞳），每年有1000多萬片來自吉林省永吉縣。2024年，這座東北縣城美瞳的產量，將超過2億片。

中新社報導，眼下，位於永吉縣的一處工廠裡，43歲的崔玉珍正帶領近300名工人趕製訂單。他們用投影設備檢查彩色隱形眼鏡，鏡片放大15倍後，上面的花紋清晰可見——這些花紋正是愛美人士所追求的。

「之前市場上的花紋只有幾百種，現在我們工廠已能生產一千多種。」崔玉珍介紹，時下，藍色、黃色、褐色等顏色的產品，在中外市場都頗受歡迎。

顔值經濟盛行之下，美瞳行業展現出了巨大的潛力。永吉縣副縣長郭林華介紹，永吉能在此占有一席之地，得益於其良好的產業基礎。早在2010年，該縣就開始發展隱形眼鏡產業，隨著美妝行業的發展，當地企業迅速轉換了賽道。

「愛美不分地域，我們的產品在東南亞很受歡迎。」當地一家美瞳企業負責人王瑾介紹，生產高峰時企業每天最多可下線近百萬片產品。「東南亞的客戶，比較鍾情可愛大眼風，我們的產品會緊隨潮流。」

永吉縣目標是成為中國大陸的美瞳縣。郭林華介紹，當地正加快智慧工廠和數位化廠房培育，並在周邊設供應鏈企業，「我們很看好這個能讓人更好看的產業」。