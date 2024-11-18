陸國產新藥加速跑 市場規模千億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在11月16日舉行的2024中國醫藥工業發展大會與上海國際生物醫藥產業周上，醫藥工業「十四五」期間產業升級突出進展和產業技術未來發展重點領域報告正式發布，總結了大陸「十四五」期間醫藥產業的進展。

新華社報導，報告公布數據顯示，大陸醫藥行業創新能力提升。「十四五」來，大陸國產創新藥「量」「質」齊升，共113個國產創新藥獲批上市，是「十三五」期間獲批新藥數量的2.8倍，市場規模人民幣1000億元。醫療器械方面，大陸企業開發創新醫療器械共165個獲批上市，產品融合運用深度學習、磁懸浮、增材製造、多模態成像等技術。

根據報告，大陸生物藥產業化技術、智能製造水平、原料藥產業綠色發展水平均有大幅提升。

人才是醫藥工業高質量發展的支撐。大會開幕式上，大陸國家卓越工程師實踐基地（數位技術領域）——醫藥工業數字工程師聯合培養簽約儀式舉行，旨在加快培養一批兼通醫藥技術與數位技術的高水平複合型工程師。

此外，5家領軍跨國醫藥企業代表與5家知名大陸醫藥企業代表，代表產業界聯合發布「醫藥產業全球合作發展倡議」，呼籲堅持開放合作，共創產業發展新生態。

上海 新華社 綠色

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