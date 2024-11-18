從投行看大陸／延遲退休新政 影響台商分析

經濟日報／ 張勇（富拉凱投資銀行資深財務顧問）

台商必須以更長的時間角度思考此次的延遲退休新政。

2025年起，大陸將用十五年時間，逐步將男職工法定退休年齡從原60歲延至63歲，女職工法定退休年齡則從50歲、55歲分別延遲至55歲、58歲，此次退休新政對台商會有以下影響：

一、對已退休員工影響

對已在2024年底前辦理退休手續的員工，無法申請延遲退休，但不影響採用退休返聘方式繼續為企業提供服務。

二、對未退休員工影響

若員工已達到最低繳費年限，可自願選擇彈性提前退休，提前時間最長不超過三年。對男員工、從事管理技術崗位的女員工，即便其法定退休年齡均延長三年，若通過自願選擇提前退休，最早仍可分別在60歲、55歲退休，與原法定退休年齡無異；但對於從事非管理技術崗位的女員工，如法定退休年齡延遲至55歲，若選擇提前退休，最早可在52歲退休，新政的退休年齡對女員工整體影響較大。

對未退休員工來說，首先延長了退休年限，對勞動者較為不便；其次達到最低繳費年限，可自願選擇彈性提前退休，提前時間最長不超過三年，且退休年齡不得低於女員工50歲、55歲及男員工60歲的原法定退休年齡。最後，最低繳費年限是15年，從2030年1月1日起會逐步調整到20年，對部分員工而言增加了領取退休金的難度。

自2025年起達到法定退休年齡的員工，所在單位與員工協商一致，可以彈性延遲退休，延遲時間最長不超過三年。需注意的是，彈性延遲退休的主動權在企業手裡。

三、對企業整體影響

（一）員工選擇彈性提前退休

若員工選擇彈性提前退休，公司可以減輕社保成本包袱，只需負擔工資成本；員工除每月可以多得一筆養老金外，也可減少個人承擔養老金支出，實現員工增加收入與企業降低成本雙贏局面。

（二）員工未選擇彈性提前退休

1、增加企業用工成本

是否選擇彈性提前退休須交由員工選擇，企業只能被動接受。雖說大多數員工可能會選擇彈性提前退休，但不排除部分員工不願選擇彈性提前退休，企業需繼續為其繳納五險一金，則會加重人事成本。

2、增加潛在的資遣風險

 對已退休員工來說，公司解聘並不涉及資遣問題。但若員工選擇不提前退休，在延遲退休期間被解聘，則企業需支付資遣費用，會增加企業潛在成本。

3、增加勞動仲裁風險

在延遲退休期間，若員工以未足額繳納社保為由申請勞動仲裁，會增加相關風險，一旦員工退休就不太可能再提起勞動仲裁。

雖然多數員工可能會選擇提前退休，會減輕台資企業社保負擔；但由於彈性提前退休的主動權在員工手裡，若員工選擇法定年齡退休，則會增加企業人事成本、資遣風險和勞動仲裁風險，對台商來說，人力資源是最大的資產，因此人事問題向來敏感，必須以更長的時間角度思考人事問題及此次的延遲退休新政。

 （本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com

資遣 風險

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