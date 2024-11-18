巴西企業 在陸發熊貓債

全球最大闊葉林紙漿生產商巴西書贊桉諾集團近期成功在大陸境內發行人民幣12億元綠色中期票據，除為南美洲首筆「熊貓債」，也是今年首筆跨國企業發行的綠色熊貓債。滙豐測算，今年前十月已有100筆熊貓債發行，發行總額達人民幣1,780億元。

熊貓債指境外機構在大陸發行以人民幣計價的債券，發行人包括外國政府、國際開發機構、金融機構、非金融企業四類。最可能發行人民幣債券的機構仍是在大陸有大量現金流收入的海外企業，或是希望快速拓展大陸境內業務的公司。

滙豐中國環球銀行總監唐臻怡表示，本次熊貓債成功發行，是大陸和巴西兩國深化金融合作的又一進展，為巴西乃至美洲企業推動全球業務發展打通了新的融資管道。

東方財富數據顯示，截至目前，大陸銀行間債市未到期債券中，境外機構債（金融機構和國際開發機構）共38檔，債券餘額人民幣1,055億元。