陸基金業讓利 A股掀ETF管理費打折
在大陸國家隊資金大舉申購下，A股掀起ETF投資熱潮，大陸基金業者華夏、易方達、富國、華安等近期都打出「三折」讓利，將股票ETF年管理費率從0.5%下降到0.15%。
券商中國統計，目前股票ETF管理費的最低一檔是0.15%，產品數量占比不足20%，而有占比近75%的產品管理費在0.5%。其中包括滬深300ETF、上證50ETF、中證500ETF、創業板50ETF等核心寬基（市值型）產品在內，31檔規模超過人民幣百億的ETF中，更是有26檔管理費為0.5%，占比超過80%。
另據Wind數據統計，截至本月16日，下半年以來共有過九家基金公司下調旗下ETF的管理費和託管費，包括富國、銀華、華夏及華安基金外，還有博時、國泰、南方、鵬華、易方達與博時基金等。
上海一家基金業者負責人認為，目前ETF降費的確出於「比價」考慮，一家公司ETF降費，其他基金公司也得被迫跟進。因為ETF是高度同質化的產品，基金公司必然會圍繞費率展開競爭。
前述負責人進一步指出，這對有其他固定收入的大規模公司影響小，但對中型公司而言，降價會對公司經營利潤產生不小影響。他估算，如果管理費下降到0.15%，實現盈虧平衡的規模可能就要上人民幣千億元。對個別基金公司而言，如果讓大規模的ETF打三折，公司明年淨利可能會腰斬。
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