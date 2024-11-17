收入超乎想像！大陸養豬場員工親曝：年薪180萬已「相對保守」

養豬場的工作可能被很多人認為工作髒又累，不過在中國大陸，受惠於近期豬價上漲，多家生豬養殖類上市公司今年前三季獲利大漲。有養豬場員工表示，今年年薪大概落在人民幣40多萬元左右（約合新台幣180萬元），而其直屬主管公司的生產總監年薪則有70多萬元（約合新台幣315萬元）。

分析認為，如今養豬場環境已和過去不同，在智慧裝備的加持下，餵養的生豬多了，飼養員也因此能獲得高薪。

據第一財經報導，今年前三季，大陸多家生豬養殖類上市公司獲利大漲，包括牧原股份、溫氏股份、新希望等公司都出現前述情形。其中，牧原股份的財報顯示，今年前三季，公司實現營業收入人民幣967.75億元，年增16.64%；前三季淨利104.81億元，其中第三季單季實現歸母淨利96.52億元。

新希望雖然營收年比雖下降27.67 %，但淨利卻年增103.97%，達1.53億元。

報導認為，上述三家企業的公司經營業績均好轉的重要原因，歸結為生豬市場行情的改善，而這也反映到員工薪資上。在某養殖公司擔任母豬繁殖場場長的唐玉（化名）稱，每月能拿到本薪2萬多元。若其所在繁殖豬場每個單元的滿產率、母豬產子率達到一定標準，還會獲得一筆超級業績獎。

她表示，「如果繼續努力，在餵養成本上降本增效，提到了每頭母豬的利潤率，自己還能獲得一筆利潤獎」，這樣下來除每月的基本薪資，再加上獎金，今年全年40多萬元的收入已是「相對保守」。

唐玉說，不論是一線飼養員還是場長等職，能否獲得高薪很重要的因素，其中之一是跟飼養的生豬數量有關，在職基薪相對固定的情況下，管理、養育的生豬數量越多，獲得獎金的機會績效越多；之二則與飼養時的生豬成活率、日增重、料肉比等指標相關，指標越優秀，獲得的獎金也越高。「不過，在具體的養殖實務中，一個飼養員的收入，又與養豬批次有密切關係。」

報導認為，現在的養豬場環境已和過去不同。在傳統養豬場，一個人同時養育2,000多頭育肥豬，不只是每天飼料搬運量，還加上每天一次的清理糞便工作。如今伴隨不少生豬養豬場的智慧化、數位化，一些飼養員同時飼養幾百頭乃至數千頭生豬，都已是屢見不鮮的事實，「這也成為養豬場工人能獲得高薪的一個重要原因」。

此外，為方便飼養員管理豬群，牧原為豬場配備另外兩項養豬「黑科技」：一是圈舍聲音監控設備，可以根據豬群「咳嗽」聲分析出異常情況；二是無針注射槍，減少疫苗注射所需時間。正是這些智慧裝備的加持，「餵養的生豬多了，飼養員獲得的獎金也更高了。」