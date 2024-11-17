陸媒曝 秘魯APEC會議官方用車是這款中國新能源車
2024年亞太經濟合作會議（APEC）於16日在祕魯利馬正式落幕，不僅各國元首互動引起注意，場邊各種消息也引發高度關注。大陸央視新聞旗下新媒體《玉淵譚天》指出，在本屆APEC會議期間，在秘魯發現，APEC會議接駁官方用車使用的是大陸本土品牌比亞迪的新能源汽車。
據玉淵潭天16日消息，針對APEC使用大陸比亞迪的新能源汽車，秘魯錄得斯公司公共關係主管Lorena Trelles Guzmán受訪時表示，本次會議期間，公司放了20輛100%電動的新能源車在這邊。主要是為方便參加APEC會議的出席者的交通，「我們正在與這些（中國）品牌合作，因為我們認為它們對我們（新能源車產業）的營運發展非常重要，可為我們提供技術和創新」。
秘魯商會秘書長Roberto Emilio De La Tore Aguayo則指出，秘魯的電動汽車數量不多，但正在促進這一領域的發展。大陸是祕魯主要的貿易夥伴，希望從大陸能吸引更多的投資。此外，秘魯還需要建設相應的基礎設施。
對於秘魯新能源汽車基礎設施缺乏的問提，有秘魯記者指出，新能源車在利馬並不常見，一方面是人們對用電成本的擔憂。另一方面，是由於缺乏對電動車的了解和對潛在風險的擔憂，「電動車對許多（秘魯的）人來說，仍是一個陌生的替代選擇」。
從玉淵潭天發出的影片可以看到幾輛比亞迪新能源汽車停在AOEC會場外，而在玉淵譚天的微博發文底下，有不少大陸網友紛紛留言評論指，本次APEC官方用車就是比亞迪元PLUS（海外稱作atto3）。
對於比亞迪作為APEC官方用車，秘魯司機稱，這是他第一次駕駛大陸的汽車，「這個車真的很舒服，而且很好開，可以說比我開過的所有車都好開，按鈕的名稱也很簡單，我可以在螢幕上看車載導航」。
比亞迪近年來積極布局海外市場，範圍擴及東南亞、南美洲等地。2024年上半年，比亞迪實現銷量161萬輛，在大陸汽車市場及全球新能源汽車市場均為銷量冠軍。截至9月初，比亞迪新能源車銷售至全球94個國家和地區。
新加坡《聯合早報》8月曾指，為實現全球目標，比亞迪正在歐洲、亞洲和南美投資數十億美元建設生產設施以服務當地市場，並規避正在針對大陸電動車建起的貿易壁壘。
秘魯總統博魯阿爾特今年6月時赴大陸訪問時，曾前往深圳體驗比亞迪新能源車。她當時表示，若比亞迪在秘魯設立汽車裝配廠，將會從預定11月啟用、由大陸央企中遠海運在秘魯建造的錢凱港獲益；秘魯政府將不設關稅，以鼓勵更多在地投資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言