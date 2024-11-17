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陸媒曝 秘魯APEC會議官方用車是這款中國新能源車

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
比亞迪近年持續布局海外市場，範圍擴及東南亞、南美州等地。（圖／截自《玉淵譚天》微博影片）
比亞迪近年持續布局海外市場，範圍擴及東南亞、南美州等地。（圖／截自《玉淵譚天》微博影片）

2024年亞太經濟合作會議（APEC）於16日在祕魯利馬正式落幕，不僅各國元首互動引起注意，場邊各種消息也引發高度關注。大陸央視新聞旗下新媒體《玉淵譚天》指出，在本屆APEC會議期間，在秘魯發現，APEC會議接駁官方用車使用的是大陸本土品牌比亞迪的新能源汽車。

據玉淵潭天16日消息，針對APEC使用大陸比亞迪的新能源汽車，秘魯錄得斯公司公共關係主管Lorena Trelles Guzmán受訪時表示，本次會議期間，公司放了20輛100%電動的新能源車在這邊。主要是為方便參加APEC會議的出席者的交通，「我們正在與這些（中國）品牌合作，因為我們認為它們對我們（新能源車產業）的營運發展非常重要，可為我們提供技術和創新」。

秘魯商會秘書長Roberto Emilio De La Tore Aguayo則指出，秘魯的電動汽車數量不多，但正在促進這一領域的發展。大陸是祕魯主要的貿易夥伴，希望從大陸能吸引更多的投資。此外，秘魯還需要建設相應的基礎設施。

對於秘魯新能源汽車基礎設施缺乏的問提，有秘魯記者指出，新能源車在利馬並不常見，一方面是人們對用電成本的擔憂。另一方面，是由於缺乏對電動車的了解和對潛在風險的擔憂，「電動車對許多（秘魯的）人來說，仍是一個陌生的替代選擇」。

從玉淵潭天發出的影片可以看到幾輛比亞迪新能源汽車停在AOEC會場外，而在玉淵譚天的微博發文底下，有不少大陸網友紛紛留言評論指，本次APEC官方用車就是比亞迪元PLUS（海外稱作atto3）。

對於比亞迪作為APEC官方用車，秘魯司機稱，這是他第一次駕駛大陸的汽車，「這個車真的很舒服，而且很好開，可以說比我開過的所有車都好開，按鈕的名稱也很簡單，我可以在螢幕上看車載導航」。

比亞迪近年來積極布局海外市場，範圍擴及東南亞、南美洲等地。2024年上半年，比亞迪實現銷量161萬輛，在大陸汽車市場及全球新能源汽車市場均為銷量冠軍。截至9月初，比亞迪新能源車銷售至全球94個國家和地區。

新加坡《聯合早報》8月曾指，為實現全球目標，比亞迪正在歐洲、亞洲和南美投資數十億美元建設生產設施以服務當地市場，並規避正在針對大陸電動車建起的貿易壁壘。

秘魯總統博魯阿爾特今年6月時赴大陸訪問時，曾前往深圳體驗比亞迪新能源車。她當時表示，若比亞迪在秘魯設立汽車裝配廠，將會從預定11月啟用、由大陸央企中遠海運在秘魯建造的錢凱港獲益；秘魯政府將不設關稅，以鼓勵更多在地投資。

大陸央視新聞旗下新媒體《玉淵譚天》指出，在本屆APEC會議接駁官方用車是大陸的新能源汽車品牌比亞迪。（圖／擷自《玉淵譚天》微博影片）
大陸央視新聞旗下新媒體《玉淵譚天》指出，在本屆APEC會議接駁官方用車是大陸的新能源汽車品牌比亞迪。（圖／擷自《玉淵譚天》微博影片）

APEC 秘魯 電動汽車

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