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京東方砸90億 進軍半導體

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸面板龍頭京東方（BOE）擬出資人民幣20億元，參股北電集成12吋積體電路生產線專案。（網路照片）
大陸面板龍頭京東方（BOE）擬出資人民幣20億元，參股北電集成12吋積體電路生產線專案。（網路照片）

大陸面板龍頭京東方（BOE）公告稱，擬透過子公司天津京東方創投，出資人民幣20億元（新台幣90億元）參股北電集成12吋積體電路生產線專案，該專案總投資人民幣330億元，2025年第4季啟動設備搬入，2026年底實現量產，主要生產顯示驅動晶片、數模混合晶片、嵌入式MCU等。

天津京東方創投與燕東科技、亦莊科技、中發貳號基金、亦莊國投、北京國管、國芯聚源，共同向北電集成增資，項目公司註冊資本金人民幣200億元。其中燕東科技擬向北電集成出資人民幣49.9億元，占比24.95%，是北電集成第一大股東。

專案位於北京經濟技術開發區景盛南四街和環宇東三路交叉口東北側，總規劃用地面積20.36萬平方公尺，總建築面積約33.4萬平方公尺，產品面向顯示驅動、數模混合、嵌入式MCU等領域。

該項目總投資高達330億元，總產能5萬片/月。中國基金報報導，此次北電集成專案產品面向顯示驅動、數模混合、嵌入式MCU等領域，高度契合大陸國家對積體電路產業的指導和鼓勵發展方向。

作為大陸國家積體電路發展戰略的重要承載地之一，北京在積體電路設計業、製造業、封測業、設備業、材料業等環節均有企業布局，產業鏈環節覆蓋全面，但相對集中於設計端，製造端和封測端企業相對較少。

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