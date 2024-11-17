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陸外商直接投資 年減近三成

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
最新數據顯示，今年10月來，實際使用外資金額人民幣6932.1億元，年減29.8%。圖為民眾在上海第七屆進博會汽車展區體驗模擬駕駛艙。（新華社）
最新數據顯示，今年10月來，實際使用外資金額人民幣6932.1億元，年減29.8%。圖為民眾在上海第七屆進博會汽車展區體驗模擬駕駛艙。（新華社）

大陸商務部最新數據顯示，2024年1月到10月新設立外商投資企業46,893家，年增11.8%；實際使用外資（FDI；外商直接投資）金額人民幣6,932.1億元，年減29.8%。

大陸國家外匯管理局此前公布數據顯示，第3季國際收支平衡表中，反映外商對大陸直接投資（FDI）的直接投資負債減少81億美元，連續第2季為負值，反映出大陸政府雖推出穩定經濟成長的刺激措施，但部分投資人仍感到悲觀。

香港財經媒體Fortune Insight引述彭博報導指出，過去三年外商在中國大陸投資的下滑源於地緣政治緊張局勢、對中國大陸經濟的悲觀情緒以及應對大陸國內企業在汽車等行業的激烈競爭等。今年剩下時間若持續這種下降趨勢，這將是至少自1990年開始有可比數據以來首次年度FDI淨流出。

報導提到美國準總統川普的第二個任期內，貿易戰擴大、中美關係惡化的前景可能會進一步打壓投資。

為此，大陸國務院在今年8月13日發布《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》（下稱外資24條），從提高利用外資質量、保障外商投資企業國民待遇等六個方面提出24條措施。

大陸商務部本月15日召開外資24條落實情況專場圓桌會，官員聲稱外資企業評價積極正面，政策效果總體符合預期。這場圓桌會中，松下電器（Panasonic）、威立雅（Veolia）、福特、禮來（Eli Lilly and Company）、諾和諾德等80多家外資企業代表，以及中國美國商會、美中貿易全國委員會、中國歐盟商會、中國日本商會、中國韓國商會等九家外國商協會參會。

外資 美國

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