小米、華為跨界 廣州車展對決 SU7 Ultra首度上秀

第22屆廣州國際汽車展覽會已開幕，這也是2024年最後一個大陸重量級車展。本屆車展看點除了小米豪華電動車SU7 Ultra原型車在大陸境內首秀外，華為定位超高階品牌「尊界」系列首款車型也將於26日正式發布，鴻蒙智行「四界」同台，兩大陣仗堪稱「小米華為對決廣州車展」。

新華財經報導，本屆車展最「人擠人」的展台，非小米汽車莫屬。小米首次向公眾展示剛在紐北完成圈速挑戰、創下6分46秒紀錄的小米SU7 Ultra原型車。

小米集團董事長雷軍現場發布小米SU7 Ultra，0至每小時100公里加速僅需1.98秒，預售價人民幣81.49萬（約新台幣367萬元），並將SU7 Ultra定位為巔峰性能的科技轎車、四門賽車，直言「小米SU7 Ultra估計是廣州車展最火的車之一」。

小米VS華為對決廣州車展 圖／經濟日報提供

除小米外，華為的鴻蒙智行是另一個人氣爆棚的展台，由華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東親自站台。

去年的廣州車展是鴻蒙智行首次亮相，今年鴻蒙智行旗下問界、智界、享界、尊界四大品牌則實現首次同台，代表鴻蒙智行從四個角度全面布局智慧汽車市場，正式達成「四界」完全體。

財聯社報導，目測「尊界」修長大氣的車身長度已超五公尺，車頭大燈下方、側面門把手、貫穿式尾燈三個區域均採用全新設計的星狀燈帶，銀色、紫色構成的雙拼色不禁讓人想到了它的對標品牌「勞斯萊斯」。

對於最受關注的超高階品牌尊界，余承東給出「很大、很尊、很亮」的形容，並表示計畫明年春季之前上市，售價預計將超人民幣100萬元（新台幣450萬元）。余承東稱，尊界要做的，就是打破BBA壟斷格局，成為大陸高階汽車新名片。

今年廣州車展上，全球首發車達到78款，數量創下新高，去年這一數字還是59。這意味著大陸車企對新車的研發和運營速度要求正越來越高。78款全球首發車中，跨國車企六輛，大陸自主品牌72輛，這樣的數量差距也與當下大陸國內市場走勢相符。