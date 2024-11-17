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中、歐反補貼磋商 傳有共識

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中歐技術團隊11月2日至7日在北京進行五輪磋商，央視旗下玉淵譚天指出，中歐雙方已經達成了「技術性共識」。圖為比亞迪的工廠。（路透）
中歐技術團隊11月2日至7日在北京進行五輪磋商，央視旗下玉淵譚天指出，中歐雙方已經達成了「技術性共識」。圖為比亞迪的工廠。（路透）

中歐技術團隊日前在北京進行五輪談判，就歐盟對大陸電動汽車反補貼案進行磋商。大陸央視旗下微信公眾號「玉淵譚天」指出，中歐雙方已經達成了「技術性共識」，尤其在價格承諾框架和協議執行機制方面取得共識。

玉淵譚天說明，所謂「價格承諾框架上的共識」，就是指此輪談判雙方就整體框架達成一定共識，也說明雙方願意聚焦核心利益談判，努力相向而行。業內人士透露，若中歐雙方達成價格承諾方案，在方案執行和監管中，中國機電商會將擔任核心角色。

關於有些外媒聲稱，中歐雙方在關稅替代方案，即價格承諾談判上的進展非常有限，達成一致的可能性很小，甚至說是中方沒有拿出讓歐方滿意的方案。玉淵譚天稱，有專業人士認為上述的這番論調是有意誤導輿論，干擾談判進程。

玉淵譚天續指，談判是兩方的事情。上一階段的談判之所以存在分歧和困難，跟歐方的所作所為有著密切的關係，也就是歐方試圖找個別車企單獨談判，並堅稱從法律上具有這樣的權利。

玉淵譚天引述專業人士分析，雖然從法律的角度來說，歐方可以找企業進行單獨談判。但是談判最重要基礎是雙方的互信。中歐開始磋商談判，是由大陸商務部與歐盟貿易總司進行直接磋商，屬於政府間的談判。歐方試圖通過邀請個別企業談判的方式，分化大陸企業，各個擊破，削弱中方整體談判的基礎。這種做法十分損害中方的信任，非常不利於問題的解決。

該專業人士並稱，這次是歐盟對大陸電動汽車整個行業發起反補貼調查並決定徵收反補貼稅，在價格承諾執行過程中也會涉及監管、審核等諸多複雜環節。這些系統性的問題，歐方不可能只通過跟單獨某家企業談就能解決。如果因為跟個別企業談判而損害雙方互信，歐方關心的問題，也不可能得到妥善的解決。

歐盟 法律 電動汽車

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