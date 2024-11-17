華為旗艦Mate 70新機 26日發布

華為最新款旗艦手機Mate 70系列預計本月26日發布，華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在廣州車展上透露，26日召開發布會帶來多款新品。據業內人士爆料，華為Mate70系列至少包含四款手機，高配版採用大陸國產維信諾頂級螢幕，代表華為不止扶持京東方一家供應鏈。

搜狐新聞報導，爆料指出，除了維信諾，華為Mate70系列採用京東方新一代F1 OLED螢幕，優勢在於壽命更長、藍光更少、色偏更小、發光效率更高，成為目前行業內表現最好的螢幕之一。而且，這款螢幕最高支援4320Hz高頻PWM調光，同時擁有DC調光模式減少視覺疲勞。

在核心配置上，華為Mate70系列搭載核心搭載最新麒麟9100處理器，出廠預裝HarmonyOS NEXT，純血鴻蒙系統不再支持安卓應用，目前華為應用商店已經上架超過1.5萬款應用程式。

華為Mate70全系採用1.5K解析度螢幕，標準版採用直屏設計，擁有側邊指紋識別技術。華為Mate70 Pro系列則採用等深四微曲面螢幕，可以帶來更好的觀感和觸感，居中三個獨立挖孔支持3D人臉識別功能，大陸國產只有華為和榮耀支持這項技術。

影像方面，華為Mate70系列配備5000萬畫素主鏡頭，支持可變光圈技術，標準版擁有1200萬畫素潛望式長焦鏡頭，高配版支持4800萬畫素潛望式長焦。