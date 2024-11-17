香港與秘魯簽訂自貿協定

在大陸國家主席習近平親赴秘魯出席APEC峰會、強化兩國合作之際，香港也和秘魯簽訂了自由貿易協定，涵蓋服務貿易、貨物貿易、投資等領域。生效後，秘魯將豁免香港超九成稅目產品的進口關稅，香港特首李家超說，這對兩地都具有戰略價值，將促進貿易和投資。

據香港政府新聞處，當地時間十五日，在李家超和秘魯總統博魯阿爾特見證下，香港商務及經濟發展局局長丘應樺和秘魯外貿旅遊部部長萊昂簽訂了自貿協定，是這屆港府簽訂的首份自貿協定，秘魯也成為繼智利後，第二個與香港簽訂自貿協定的拉丁美洲經濟體。

這份自貿協定涵蓋服務貿易、貨物貿易、投資及其他領域，承諾香港業界可受惠於撤銷或削減關稅，以及減少貿易壁壘，同時，港商赴秘魯經營可享有受惠於具法律保障的更佳市場准入和國民待遇，共有超過一百五十個服務行業的香港服務提供者受惠。

貨物貿易方面，秘魯承諾占其約百分之九十八點三關稅稅目的香港原產貨物，可享免關稅待遇進入秘魯市場，其中百分之九十一點三在自貿協定後生效後即時豁免，剩下百分之七逐步撤銷。港府說，這將使出口往秘魯的香港原產貨物將更具競爭力。

李家超說，這對香港和秘魯而言都具有戰略價值，將促進兩地貿易和投資。深信雙方將進一步促進雙向投資流動，並推動彼此經濟發展。

公開資訊顯示，去年，秘魯是香港在拉丁美洲的第五大貿易夥伴，雙方貿易總額五十二億港元。加上秘魯，目前香港已經簽訂了九份自貿協定，涉及全球廿一個經濟體，同時，香港還正尋求加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

在此之前，習近平於當地時間十四日下午與博魯阿爾特舉行會談後，也簽署中秘兩國的自由貿易協定升級議定書。