香港秘魯簽自貿協定 促進雙邊貿易投資創造商機

中國國家主席習近平赴秘魯出席APEC峰會之際，據香港政府新聞處，香港於當地時間15日和秘魯在秘魯首都利馬簽訂自由貿易協定。

香港經濟日報等港媒今天作了上述報導。

香港行政長官李家超表示，秘魯是香港在拉丁美洲的重要貿易夥伴，也是中國「一帶一路」倡議的參與國家之一。這次簽訂的自貿協定是本屆港府簽訂的首份自貿協定，對香港和秘魯具有戰略價值，除了有助香港打入秘魯市場，也為香港和秘魯的製造商、服務提供者和投資者提供法律保障和更有利條件，創造商機，促進兩地雙邊貿易和投資。

報導說，香港與秘魯所簽自貿協定涵蓋服務貿易（包括電子商貿）、貨物貿易、投資及其他相關範疇，整體承諾超越雙方各自在世界貿易組織下所作承諾，香港業界可受惠於撤銷或削減關稅，以及減少貿易壁壘。

此外，服務提供者和投資者進入秘魯市場及在當地營運時，也可受惠具法律保障的更佳市場准入和國民待遇。

對此，港府商務及經濟發展局局長丘應樺表示，作為香港與拉丁美洲經濟體所簽的第二份自貿協定，香港與秘魯自貿協定將與2012年簽署的「中國香港與智利自由貿易協定」產生協同效應，更明確傳達香港準備與拉丁美洲其他貿易夥伴建立更緊密經濟關係的訊息。