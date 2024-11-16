川普重返白宮揚言提高關稅60% 陸央行前官員：大陸將會反擊

美國總統當選人川普在競選期間曾表示，對所有出口至美國的大陸商品徵收60%關稅。前中國人民銀行副行長、現任北京清華大學國家金融研究院院長朱民15日接受彭博採訪時表示，如果川普履行對大陸進口商品徵收60%關稅的承諾，大陸將會進行反擊，並將此案提請WTO。

朱民表示，未來若貿易戰升級，對兩國來說「將是困難的事情」。他指出「如果雙方都能坐下來交談並達成協議，那就太好了，因為在經濟上，雙方真的相互補充」。

朱民在訪問中沒有具體說明潛在的報復措施是什麼，但他表示，關稅將影響大陸貨幣，而大陸貨幣是由貿易和資本流動等市場力量決定的。關稅也將影響大陸對美國國債的需求。目前大陸是僅次於日本的美國政府外國債權國，持有約7,750億美元的國債。

在國際貿易方面，朱民表示，大陸的全球出口近年來蓬勃發展，但是北京已經做出一些「戰略轉變」，以減少對貿易的依賴，並促進大陸國內需求，他也承認這個過程將「需要一點時間」。

從數字上來看，大陸的全球出口貿易總額仍在增長，出口到美國的貿易額也呈現增長趨勢。根據大陸海關總署最新統計資料，今年1-10月，大陸進出口總值為5.07兆美元，年增3.7%，出口2.93兆美元，年增5.1%，進口2.14兆美元，年增1.7%。在與美國的貿易往來方面，進出口總額為5641.74億美元，年增2.8%，出口4277.76億美元，年增3.3%，進口1363.98億美元，年增1.2%。

另外被問及今年九月底大陸政府一系列經濟刺激措施是否真的發揮效果，是否足以結束大陸經歷的通貨緊縮時，朱民轉移話題，並表示北京的「短期目標」是穩住房市，減輕地方正債務負擔，並增強消費者的信心。