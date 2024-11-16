大陸今年1到10月實際使用外資金額大減近三成

大陸商務部公布最新數據顯示，2024年1月到10月，大陸全國新設立外商投資企業46,893家，年增11.8%；實際使用外資金額人民幣6932.1億元，年減29.8%。

從行業看，製造業實際使用外資人民幣1923.2億元，服務業實際使用外資人民幣4841.6億元；高技術製造業實際使用外資人民幣801.8億元，佔全國實際使用外資的11.6%，較去年同期提高0.7個百分點；醫療儀器設備及儀器儀表製造業、計算機及辦公設備製造業、專業技術服務業實際使用外資分別增長61.7%、48.8%和19.5%。

從來源地看，含通過自由港投資數據，德國、澳洲、新加坡實際對大陸投資分別增長7.5%、6%、4.4%。

大陸國務院8月13日發布《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》（下稱外資24條），從提高利用外資質量、保障外商投資企業國民待遇等6個方面提出24條措施，提振外商投資信心，吸引更多高質量外資。大陸商務部15日召開外資24條落實情況專場圓桌會。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激會會議上表示，大陸商務部近期牽頭對外資24條落實情況展開年度評估，外資企業評價積極正面，政策效果總體符合預期。

凌激稱，改善營商環境是擴大高水平對外開放的必然要求，中國大陸政府建設市場化、法治化、國際化一流營商環境的決心堅定不移。大陸商務部將堅決貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，堅持以外資企業需求和問題為導向，持續落實好外資24條，並積極研究有利於外資企穩回升的政策。

這場圓桌會中，松下電器（Panasonic）、威立雅（Veolia）、福特、禮來（Eli Lilly and Company）、諾和諾德等80多家外資企業代表，以及中國美國商會、美中貿易全國委員會、中國歐盟商會、中國日本商會、中國韓國商會等9家外國商協會參會，普遍認為外資24條為外資企業帶來了較強的獲得感。