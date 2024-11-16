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大陸今年1到10月實際使用外資金額大減近三成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部公布最新數據顯示，2024年1月到10月，實際使用外資金額人民幣6932.1億元，年減29.8%。圖為觀眾在上海第七屆進博會汽車展區體驗大眾展台內的一款模擬駕駛艙。（新華社）
大陸商務部公布最新數據顯示，2024年1月到10月，實際使用外資金額人民幣6932.1億元，年減29.8%。圖為觀眾在上海第七屆進博會汽車展區體驗大眾展台內的一款模擬駕駛艙。（新華社）

大陸商務部公布最新數據顯示，2024年1月到10月，大陸全國新設立外商投資企業46,893家，年增11.8%；實際使用外資金額人民幣6932.1億元，年減29.8%。

從行業看，製造業實際使用外資人民幣1923.2億元，服務業實際使用外資人民幣4841.6億元；高技術製造業實際使用外資人民幣801.8億元，佔全國實際使用外資的11.6%，較去年同期提高0.7個百分點；醫療儀器設備及儀器儀表製造業、計算機及辦公設備製造業、專業技術服務業實際使用外資分別增長61.7%、48.8%和19.5%。

從來源地看，含通過自由港投資數據，德國、澳洲、新加坡實際對大陸投資分別增長7.5%、6%、4.4%。

大陸國務院8月13日發布《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》（下稱外資24條），從提高利用外資質量、保障外商投資企業國民待遇等6個方面提出24條措施，提振外商投資信心，吸引更多高質量外資。大陸商務部15日召開外資24條落實情況專場圓桌會。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激會會議上表示，大陸商務部近期牽頭對外資24條落實情況展開年度評估，外資企業評價積極正面，政策效果總體符合預期。

凌激稱，改善營商環境是擴大高水平對外開放的必然要求，中國大陸政府建設市場化、法治化、國際化一流營商環境的決心堅定不移。大陸商務部將堅決貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，堅持以外資企業需求和問題為導向，持續落實好外資24條，並積極研究有利於外資企穩回升的政策。

這場圓桌會中，松下電器（Panasonic）、威立雅（Veolia）、福特、禮來（Eli Lilly and Company）、諾和諾德等80多家外資企業代表，以及中國美國商會、美中貿易全國委員會、中國歐盟商會、中國日本商會、中國韓國商會等9家外國商協會參會，普遍認為外資24條為外資企業帶來了較強的獲得感。

外資 大陸商務部

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