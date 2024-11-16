快訊

翻版勝利事件！美女DJ遭惡狼下藥性侵、拍不雅照傳群組「受害者20、30人」

拳王泰森輸了！差31歲拚8回合 網紅傑克保羅78：74勝出

天兔掰了！強颱萬宜恐挑戰「今年風王」 對台影響曝

京東方進軍半導體 90億參股北電集成12吋晶圓廠項目

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸面板龍頭京東方（BOE）公告稱，擬透過子公司天津京東方創投，出資人民幣20億元參股北電集成12吋積體電路生產線專案，主要生產顯示驅動晶片、數模混合晶片、嵌入式MCU等。（騰訊網）
大陸面板龍頭京東方（BOE）公告稱，擬透過子公司天津京東方創投，出資人民幣20億元參股北電集成12吋積體電路生產線專案，主要生產顯示驅動晶片、數模混合晶片、嵌入式MCU等。（騰訊網）

京東方15日晚公告稱，擬透過子公司天津京東方創投，出資人民幣20億元（新台幣90億元）參股北電集成12吋積體電路生產線專案，該專案總投資人民幣330億元，2025年第4季啟動設備搬入，2026年底實現量產，主要生產顯示驅動晶片、數模混合晶片、嵌入式MCU等。

公告顯示，京東方擬通過下屬全資子公司天津京東方創投，與燕東科技、亦莊科技、中發貳號基金、亦莊國投、北京國管、國芯聚源，共同向北電集成增資，用於投資建設 12吋積體電路生產線專案。

項目公司註冊資本金人民幣200億元，其中燕東微15日公告，公司全資子公司燕東科技擬向北電集成出資人民幣49.9億元，資金用於北電集成投資建設12吋積體電路生產線專案，占比24.95%，是北電集成第一大股東。

此外，亦莊科技現金出資人民幣40億元，占比24.95%；亦莊國投、北京國管，分別現金出資人民幣25億元，各占比12.5%；中發貳號基金、國芯聚源分別現金出資人民幣20億元，各占比10%。北京電控現金出資人民幣0.1億元，占比0.05%。

專案與位於北京經濟技術開發區景盛南四街和環宇東三路交叉口東北側，總規劃用地面積20.36萬平方公尺，總建築面積約33.4萬平方公尺，產品面向顯示驅動、數模混合、嵌入式MCU等領域。

專案總投資人民幣330億元，其中建設投資人民幣315億元，流動資金人民幣15億元。

中國基金報報導，此次北電集成專案產品面向顯示驅動、數模混合、嵌入式MCU等領域，高度契合國家對積體電路產業的指導和鼓勵發展方向。

該專案基於北京電控以「芯屏」為核心的戰略定位，以京東方等IC市場為牽引，以燕東微8吋/12吋積體電路製造能力為基礎，輔以北方華創裝備及工藝開發能力，構建強大的積體電路產業生態鏈。

值得注意的是，作為國家積體電路發展戰略的重要承載地之一，北京在積體電路設計業、製造業、封測業、設備業、材料業等環節均有企業布局，產業鏈環節覆蓋全面，但相對集中於設計端，製造端和封測端企業相對較少。

人民幣 北京 電路

延伸閱讀

拜登政府加速 敲定台積補助…強化美生態系統關鍵一步

中鼎報捷 再奪中東大單

傳賴清德總統出訪將過境 北京籲美國「不允許賴清德過境」

「暗空公園推動與光害防制」南投縣府獲天下城市治理卓越獎

相關新聞

大陸今年1到10月實際使用外資金額大減近三成

大陸商務部公布最新數據顯示，2024年1月到10月，大陸全國新設立外商投資企業46,893家，年增11.8%；實際使用外...

上海城市碳排冠絕全球…州省級行政區排名 前5都在中國

本年度的聯合國氣候大會正在亞塞拜然首都巴庫舉行，「氣候跟蹤聯盟」15日在大會上發布數據指出，上海、東京、紐約、休斯頓、首...

福布斯中國創新力企業50強 海思、長鑫、大疆上榜

福布斯中國近日發布2024中國創新力企業50強榜單，海思、長鑫、大疆、海光等企業上榜。

深圳灣、拱北11.20起刷臉過關 港商稱讚 這類人不適用

大灣區人員往來再添便利新通道，中國出入境管理局15日發布通告，自20日起，在深圳灣口岸、珠海拱北口岸試點升級部分邊檢快捷...

香江觀察／全球人口密度最高 香港為何缺工嚴重？

香港是全球人口密度最高的都市，陸地平均人口密度每平方公里近7000人，其中旺角是全球人口最密集地區，每平方公里達13萬多...

京東方進軍半導體 90億參股北電集成12吋晶圓廠項目

京東方15日晚公告稱，擬透過子公司天津京東方創投，出資人民幣20億元（新台幣90億元）參股北電集成12吋積體電路生產線專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。