聯想來電 獲利激升48%

全球個人電腦龍頭聯想集團昨（15）日公布截至2024年9月30日的2024/2025財年第2季（自然年2024年7月至9月）財報，單季營收人民幣1,279億元，年增近24%；淨利潤人民幣近29億（約新台幣130億元），年增48%，營收及獲利表現優於市場預期。

聯想三大業務板塊—智慧設備業務集團(IDG)、基礎設施方案業務集團(ISG)、方案服務業務集團(SSG)成績單全線飄紅，背後是聯想在AI技術、全球市場擴展和多元化業務上的深入布局。

聯想本季度智慧設備業務集團（IDG）營收人民幣968億，年增17%。聯想的個人電腦業務以接近24%的市占，把距離第二名的領先優勢擴大到4個百分點以上。

智慧手機和平板電腦業務的年增速更快，分別達到43%和19%。大家關注的具有五個特性的人工智慧個性化電腦現在已經在全球發布，並穩步地實現銷量的預期。

此外，全球對人工智慧領域的投資熱潮，強力拉動基礎設施業務集團（ISG）的業績表現。上季貢獻營收人民幣237億，年增65%，連續第二個季度創下歷史新高。