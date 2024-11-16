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阿里上季每天賺21億元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
阿里上季淨利高達人民幣438.74億元，年增58%，表現遠優於市場預期。 （美聯社）
阿里上季淨利高達人民幣438.74億元，年增58%，表現遠優於市場預期。 （美聯社）

阿里巴巴昨（15）日公布截至9月底止第2財季業績，單季營收人民幣2,365.03億元，年增5%；淨利人民幣438.74億元（約新台幣1,974億元），年增58%，每股收益為人民幣2.27元，獲利表現遠優於市場預期，相當於每日淨賺新台幣21億元。

阿里表示，第2財季獲利主要是由於所持有的股權投資按市值計價的變動、投資減值的減少以及經營利潤的增加所致。

阿里巴巴首席執行官吳泳銘表示，期內繼續投資用戶體驗並加強產品供應以服務消費者。拓展淘寶天貓支付和物流服務，預期對平台整體帶來顯著的增量效應。

吳泳銘又稱，雲業務較前數個季度加速增長，公共雲產品收入實現雙位數增長，AI相關產品收入實現三位數增長。「阿里對核心業務的前景較過往更有信心，並將繼續投入以支持長期增長；其他業務經營效率持續提升，大部分業務持續提升盈利能力或減虧。」

阿里巴巴首席財務官徐宏指出，上季營收增長是由淘天集團有節奏提升變現率所帶動，當中包括基於商品交易總額（GMV）的服務費和商家採用營銷工具全站推廣。徐宏還表示，持續對核心業務進行投入，並提升運營效率。

此外，港媒報導，阿里巴巴主席蔡崇信昨（15）日在香港中美論壇上表示，預計中美在人工智慧（AI）等技術方面脫鉤的情況會持續約五年，之後會逆轉。

蔡崇信指出，開發關鍵技術非常昂貴且耗時，各地應在某些技術方面分工合作，降低成本。各國不會只選擇使用單一國家的技術，亦會在保持中立同時尋找最優秀的技術。

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