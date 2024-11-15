中國房價跌幅縮小 一線城市中古屋13個月來首轉漲

中國國家統計局今日公布數據顯示，10月份中國房市出現積極訊號，70大城市房價雖然下跌，但跌幅逐漸縮小；連續下跌13個月的一線城市中古屋房價較上月首度轉漲。官方稱，對後續房市走勢保持樂觀。

綜合陸媒金融時報、中國房地產報，中國政府9月下旬推出較大力度的房地產支持政策後，市場信心被提振。中國國家統計局今日公布數據顯示，10月份中國70大中城市，新成屋價格較9月下跌0.5%，跌幅縮小0.2個百分點；中古屋價格相較9月下跌0.5%，跌幅縮小0.7個百分點。

其中，被視為中國房市「風向標」的一線城市出現積極訊號，10月新成屋價格較9月下降0.2%，降幅縮小0.3個百分點；中古屋價格更由9月的下降1.2%，轉為上漲0.4%，為13個月以來首次轉漲，北京、上海、深圳均上漲，只有廣州下降0.4%。

數據顯示，10月70城房價上漲的城市也比9月增多，其中新成屋銷售價格較9月上漲的城市有7個，中古屋較9月上漲的城市有8個。

報導引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，10月份，70城房價止跌或跌幅大幅度緩解的趨勢很明顯，這得益於有關部門和地方有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效，給市場傳達了積極的信號。

李宇嘉表示，商品房市場活躍度一直保持在高位，對房價止跌回穩提供了支撐。10月份，重點城市新成屋和中古屋市場帶看、認購都出現明顯反彈，部分城市增長幅度超過50%甚至翻倍。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，10月份房市改善幅度是今年以來最大的，尤其二線城市改善比較明顯，10月銷售面積實現正成長，銷售額降幅明顯縮小。得益於價格逐步企穩等帶動，10月當月，一線城市銷售額實現正成長。

付凌暉說，隨著各項政策效能進一步釋放，推動房市止跌回穩的動能將增強，對房市後期走勢保持樂觀的態度。