聽新聞
0:00 / 0:00

中國房價跌幅縮小 一線城市中古屋13個月來首轉漲

中央社／ 台北15日電
中國國家統計局今日公布數據顯示，10月份中國房市出現積極訊號。 （新華社）
中國國家統計局今日公布數據顯示，10月份中國房市出現積極訊號。 （新華社）

中國國家統計局今日公布數據顯示，10月份中國房市出現積極訊號，70大城市房價雖然下跌，但跌幅逐漸縮小；連續下跌13個月的一線城市中古屋房價較上月首度轉漲。官方稱，對後續房市走勢保持樂觀。

綜合陸媒金融時報、中國房地產報，中國政府9月下旬推出較大力度的房地產支持政策後，市場信心被提振。中國國家統計局今日公布數據顯示，10月份中國70大中城市，新成屋價格較9月下跌0.5%，跌幅縮小0.2個百分點；中古屋價格相較9月下跌0.5%，跌幅縮小0.7個百分點。

其中，被視為中國房市「風向標」的一線城市出現積極訊號，10月新成屋價格較9月下降0.2%，降幅縮小0.3個百分點；中古屋價格更由9月的下降1.2%，轉為上漲0.4%，為13個月以來首次轉漲，北京、上海、深圳均上漲，只有廣州下降0.4%。

數據顯示，10月70城房價上漲的城市也比9月增多，其中新成屋銷售價格較9月上漲的城市有7個，中古屋較9月上漲的城市有8個。

報導引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，10月份，70城房價止跌或跌幅大幅度緩解的趨勢很明顯，這得益於有關部門和地方有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效，給市場傳達了積極的信號。

李宇嘉表示，商品房市場活躍度一直保持在高位，對房價止跌回穩提供了支撐。10月份，重點城市新成屋和中古屋市場帶看、認購都出現明顯反彈，部分城市增長幅度超過50%甚至翻倍。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，10月份房市改善幅度是今年以來最大的，尤其二線城市改善比較明顯，10月銷售面積實現正成長，銷售額降幅明顯縮小。得益於價格逐步企穩等帶動，10月當月，一線城市銷售額實現正成長。

付凌暉說，隨著各項政策效能進一步釋放，推動房市止跌回穩的動能將增強，對房市後期走勢保持樂觀的態度。

一線城市 房地產

延伸閱讀

陸10月社會消費年增4.8% 今年3月以來最佳

陸房市回暖後又有下行壓力 遠未止跌回穩

蘇晏霈高帥富二代戀2個月玩完 憂「中古屋」放棄凍卵

房市新政滿月 中古屋交易量增

相關新聞

澎湖漁船大進滿88號船長被釋 陸國台辦證實：依法依規處罰後已返台

澎湖漁船大進滿88號在今年7月初因違反大陸「休漁」規定在大陸海域被帶走調查後，經過136天的漫長過程與斡旋，15日船長終...

中國房價跌幅縮小 一線城市中古屋13個月來首轉漲

中國國家統計局今日公布數據顯示，10月份中國房市出現積極訊號，70大城市房價雖然下跌，但跌幅逐漸縮小；連續下跌13個月的...

川普捲土重來 投資者從中國大陸股票 ETF 大量撤資

川普再次當選美國總統加劇了關稅戰風險，此外北京新推出的刺激措施也未能讓投資者相信中國大陸能夠挺過可能將至的暴風驟雨。

雙11退貨率創新高 女裝店宣布閉店： 賣了2000單退了1500單

雙11的購物狂歡剛剛結束不久，女裝退貨的腳步卻還在繼續，有店家在社交平台上曬出堆滿了退貨的倉庫問到：「女裝還能做嗎？」甚至還有商家的退貨率高達80%到90%，有女裝店店家稱，「發（賣）了2000單退了1500單。」，許多女裝店虧損嚴重，在雙11後只能閉店。

微軟總裁、OpenAI都表態：中迎頭趕上 AI競賽將贏歐美

中國科技發展迅速，引發美國擔心被超越的憂慮。微軟總裁史密斯（Brad Smith）坦言，西方不應認為中國在科技發展領域落...

雷軍赴珠海航展登運20參觀 網戲稱：小米要造飛機？

小米公司創辦人雷軍14日出現在珠海航展，他還獲軍方安排登上運油20參觀。雷軍事後在微博發文稱「第三次看航展、飛行表演非常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。