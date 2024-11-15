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中國降薪潮吹到臨時演員 實拿時薪只剩55元

中央社／ 台北15日電

中國橫店影視城今天調降臨時演員的基礎費用，扣除演員公會抽10%，臨時演員每天工作10小時，實拿時薪只剩人民幣12.15元（下同，約新台幣55元），理由是影視業困難、劇組壓力大。

中國經濟低迷，降薪潮也吹到影視業最底層的臨時演員。今天消息傳出後，躍為社群熱門話題，引發大陸網友群起抨擊為何不先降明星的天價片酬，並對臨時演員的低薪表達感慨。

橫店影視城位於浙江東陽市，是中國大陸最大的影視基地，有「東方好萊塢」之稱。每天約有20萬臨時演員在橫店尋找拍攝機會，許多人懷抱著明星夢。

據陸媒藍鯨新聞，近日網傳截圖顯示，橫店影視城群眾演員（臨時演員）遭到降薪。

橫店影視城演員公會13日下發通知稱，近年來，影視行業困難重重，各劇組普遍壓力大，為促進橫店影視產業健康發展，演員公會經慎重考慮，對演員收費標準做以下調整：「原群眾演員基礎費用為120元/8小時，超時15元/小時，調整為135元/10小時，超時13.5元/小時。此調整自2024年11月15日開始實施。」

據報導，橫店影視城演員公會確認了上述通知的真實性。多名橫店臨時演員也表示近日收到相關通知，同時還有人表示：「通知上的價格不是到手價，公會還會抽10%的。」

按照調整，橫店臨時演員被降薪後，每天實拿的時薪只剩12.15元，遭大陸網友吐槽，辛苦站一小時，還買不到一杯奶茶。

若以每月工作22天估算，橫店臨時演員實拿月薪2673元，僅比東陽市最低工資標準的每月2260元略高。

今年年初，由於中國微短劇爆紅，演員需求激增，橫店臨演工資曾出現上漲。據上游新聞報導，春節前後40天的臨演基礎報酬一度漲到一天180元，橫店臨演人數暴增。

報導提到，橫店的臨時演員被分為三個等級，分別是普通、前景和特約。

普通臨演幾乎沒有門檻，不參與拍攝，沒有台詞，就是影劇裡面的走夫販卒等群眾。

前景臨演需通過選拔面試，通常會在鏡頭中正臉出現，但不開口說話。一般要求男演員身高178公分以上，女演員身高163公分以上，且五官端正、面貌清秀。每天工資約在300元。

特約演員則是臨演工資最高的一級，在影視劇中飾演有一定台詞或鏡頭的小角色，但角色名字並不出現在演員名單中。特約的工資由劇組和演員協商決定，並不固定，通常在每天500元到1200元之間。

壓力 時薪

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