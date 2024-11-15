馬辦邀陸生來台 海基會：建議分享民主轉型經驗

馬英九基金會邀請陸生來台交流一案審核通過。海基會秘書長羅文嘉表示，樂見兩岸尊嚴對等、健康有序交流，建議來台灣要看看對岸沒有的，例如台灣民主轉型經驗。

海峽交流基金會（海基會）15日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持，他於會上做出上述表示。

羅文嘉表示，政府樂見、歡迎兩岸尊嚴對等、健康有序的交流，希望馬英九基金會在安排上，可以按照申請目的與內容進行，這是最基本的；希望任何交流活動都不要自我矮化，必須維護中華民國主權與自由民主體制。

羅文嘉認為，陸生團到訪台灣，應該看看中國大陸沒有的、體驗中國大陸沒有的，這樣才有真正的交流意義，例如可以看看台灣民主轉型經驗，了解台灣如何從一個威權國家成功、平和轉化成為亞洲第一名民主國家。

「當然要更進一步地展示，台灣是個自由多元包容的社會」，羅文嘉提到，台灣社會強調文化多樣性、文化多元性，希望馬英九基金會也可以安排陸生團了解、體會「台灣最美的風景」，包括對人的尊重、人的文明。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，接獲政府相關單位正式通知，同意北京清華大學等7所大陸大學師生訪問團來台一事，預計27日抵台，12月5日離境。