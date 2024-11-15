快訊

坐捷運看12強賽必看！大巨蛋「體重計」藏交通補助 2步驟20元輕鬆入袋

天兔颱風最新風雨預測出爐 明2地達停班停課標準

馬辦邀陸生來台 海基會：建議分享民主轉型經驗

中央社／ 台北15日電
海基會秘書長羅文嘉。聯合報系資料照片
海基會秘書長羅文嘉。聯合報系資料照片

馬英九基金會邀請陸生來台交流一案審核通過。海基會秘書長羅文嘉表示，樂見兩岸尊嚴對等、健康有序交流，建議來台灣要看看對岸沒有的，例如台灣民主轉型經驗。

海峽交流基金會（海基會）15日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持，他於會上做出上述表示。

羅文嘉表示，政府樂見、歡迎兩岸尊嚴對等、健康有序的交流，希望馬英九基金會在安排上，可以按照申請目的與內容進行，這是最基本的；希望任何交流活動都不要自我矮化，必須維護中華民國主權與自由民主體制。

羅文嘉認為，陸生團到訪台灣，應該看看中國大陸沒有的、體驗中國大陸沒有的，這樣才有真正的交流意義，例如可以看看台灣民主轉型經驗，了解台灣如何從一個威權國家成功、平和轉化成為亞洲第一名民主國家。

「當然要更進一步地展示，台灣是個自由多元包容的社會」，羅文嘉提到，台灣社會強調文化多樣性、文化多元性，希望馬英九基金會也可以安排陸生團了解、體會「台灣最美的風景」，包括對人的尊重、人的文明。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，接獲政府相關單位正式通知，同意北京清華大學等7所大陸大學師生訪問團來台一事，預計27日抵台，12月5日離境。

海基會 羅文嘉 陸生 馬英九

延伸閱讀

馬龍要來了！ 陸委會同意馬英九基金會陸生團來台

馬英九邀陸生來台 羅文嘉：應交流台灣民主轉型經驗

海基會羅文嘉讚「台灣人愛好和平」 稱：不接受切香腸式進逼

有意贈送對岸「和平之鹿」遭打槍 羅文嘉批對岸：送軍機艦來是敵意

相關新聞

宣布祕魯錢凱港開港 習近平：賦能太平洋沿岸經濟體

大陸國家主席習近平於當地時間14日晚，和秘魯總統博魯阿爾特在利馬總統府，以視訊方式出席錢凱港開港儀式。習近平說，我們要共...

川普捲土重來 投資者從中國大陸股票 ETF 大量撤資

川普再次當選美國總統加劇了關稅戰風險，此外北京新推出的刺激措施也未能讓投資者相信中國大陸能夠挺過可能將至的暴風驟雨。

雙11退貨率創新高 女裝店宣布閉店： 賣了2000單退了1500單

雙11的購物狂歡剛剛結束不久，女裝退貨的腳步卻還在繼續，有店家在社交平台上曬出堆滿了退貨的倉庫問到：「女裝還能做嗎？」甚至還有商家的退貨率高達80%到90%，有女裝店店家稱，「發（賣）了2000單退了

微軟總裁、OpenAI都表態：中迎頭趕上 AI競賽將贏歐美

中國科技發展迅速，引發美國擔心被超越的憂慮。微軟總裁史密斯（Brad Smith）坦言，西方不應認為中國在科技發展領域落...

雷軍赴珠海航展登運20參觀 網戲稱：小米要造飛機？

小米公司創辦人雷軍14日出現在珠海航展，他還獲軍方安排登上運油20參觀。雷軍事後在微博發文稱「第三次看航展、飛行表演非常...

習近平抵秘魯為中建錢凱港開港 WSJ：美國在拉美已被邊緣化

中國國家主席習近平本周抵達秘魯首都利馬(Lima)，14日透過視訊連線與秘魯總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。