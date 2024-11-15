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陸10月社會消費年增4.8% 今年3月以來最佳

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸10月社會消費品零售總額為人民幣4兆5,396億元，年增4.8%，較上月加速1.6個百分點。（新華社）
大陸10月社會消費品零售總額為人民幣4兆5,396億元，年增4.8%，較上月加速1.6個百分點。（新華社）

大陸國家統計局15日公布10月經濟數據表現，該月社會消費品零售總額為人民幣4兆5,396億元，年增4.8%，較上月加速1.6個百分點，是今年3月以來最佳。另，在官方持續加碼寬鬆政策下，大陸國家統計局表示，10月大陸房地產市場預期進一步改善。

大陸國家統計局今日公布10月社會消費品零售、規模以上工業增加值及失業率等數據，其中，自今年初以來持續低迷的消費表現，及一連串政策後的房市表現較受關注。

據統計，今年10月，大陸社會消費品零售總額為人民幣4兆5,396億元，年增4.8%，較上月加速1.6個百分點，為今年3月以來最佳表現；累計1到10月，大陸社會消費品零售總額人民幣39兆8,960億元，年增3.5%。

大陸國家統計局指出，社會消費方面，在升級類商品銷售較好，限額以上單位化妝品類、體育娛樂用品類商品零售額成長40.1%、26.7%；同時，在消費品以舊換新政策帶動下，限額以上單位家用電器及音像器材類、文化辦公用品類、家具類、汽車類商品零售額分別增長39.2%、18.0%、7.4%、3.7%，增速均比上月加快。

與此同時，今年10月，大陸全國規模以上工業增加價值年增5.3%，較上月回落0.1個百分點，全國服務業生產指數年增6.3%，較上月加速1.2個百分點。1到10月，大陸全國固定資產投資(不含農戶)達人民幣42兆3,222億元，年增3.4%，增幅與1到9月持平。

就業方面，今年1到10月，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，較上年同期下降0.2個百分點。10月單月，大陸全國城鎮調查失業率為5.0%，較上月下降0.1個百分點。

對於上述表現，大陸國家統計局表示，隨著存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出，10月大陸國民經濟運作穩中有進，主要指標明顯回升，積極因素累積增多。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求偏弱，經濟持續回升基礎仍待鞏固。

至於房市，大陸國家統計局城市司首席統計師王中華說，2024年10月分，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格較上月降幅收窄或轉漲、年減幅趨穩，房地產市場預期進一步改善。

王中華列舉相關數據，10月大陸一線城市新建商品住宅銷售價格較上月下降0.2%，降幅比上月收窄0.3個百分點，和二線城市新建商品住宅銷售價格季減0.5%，收窄0.2個百分點等，以及今年10月，大陸70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格較上月上漲城市有7個，比上月增加4個；中古屋價格較上月上漲的城市從0個增至8個。

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