習近平與秘魯總統視訊為錢凱港開港 秘交長：目標成為拉美新加坡

據央視新聞客戶端，當地時間11月14日，大陸國家主席習近平同秘魯總統博魯阿爾特在利馬總統府以視訊方式共同出席錢凱港開港儀式。

央視新聞報導，錢凱港位於南美洲太平洋沿岸，位於秘魯首都利馬以北約80公里的錢凱灣內，是中秘共建「一帶一路」的重要項目，也是南美洲首個智慧港口。建成後將成為拉丁美洲地區新的樞紐港和太平洋門戶港。

報導稱，錢凱港第一期工程可以將秘魯到中國的海運時間縮短至23天，節省20%以上的物流成本，每年為秘魯帶來45億美元收入，創造8,000多個直接就業機會。錢凱港的建成有助於秘魯構建從沿海到內陸、從秘魯到拉美和加勒比其他國家的立體、多元、高效互聯互通格局，打造以錢凱港為起點的「新時代的印加古道」，帶動拉丁美洲和加勒比地區整體發展和一體化建設。

大陸觀察者網則報導，這幾年，「從錢凱到上海」成為秘魯的流行語。錢凱和上海在西班牙文的發音類似，反映出當地人對中秘共建「一帶一路」合作旗艦計畫錢凱港的美好期盼。

報導稱，這座現代化的巨型港口位於秘魯首都利馬以北約80公里處，由中企控股和投資開發。2019年，中國中遠海運港口有限公司收購錢凱碼頭60%股權，成為控股股東，其餘40%股份由秘魯火山礦業集團持有。整個錢凱港計畫預計總投入36億美元，第一期工程的投資總額達12.98億美元。中遠海運擁有錢凱港的「獨家經營權」，初期將開通秘魯直達上海的航線。

2021年，錢凱港計畫第一階段工程開建，規劃興建4個碼頭泊位。港口最大水深達17.8米，可停靠18,000標準箱的超大型貨櫃船，可實現近期每年100萬、遠期150萬標準箱的設計吞吐能力。

報導稱，中國國際問題研究院研究員王友明表示，「錢凱港本身就是天然深水良港，採用中國的建造標準和全自動化的裝卸設備，將來效率會非常高。」錢凱港建成後，不僅會推動秘魯的經濟社會的發展，也會成為整個拉丁美洲面向太平洋的門戶，對中拉整體合作也是一大利多。

觀察者網報導稱，錢凱港建成後，秘魯到中國的海運時間將從35-40天縮短至約23天。中國現代國際關係研究院拉美研究所執行所長孫岩峰表示，「這大大縮短了運輸時間，也降低了運輸成本。」傳統航線要通過巴拿馬港或美國西海岸中轉，錢凱港建成後，從錢凱到上海的航線能省下10天時間。這既有利於這秘魯對華出口，也有利於中國產品向秘魯的運輸。

他認為，這個港口不僅惠及中國與秘魯，未來韓國、日本以及中國台灣地區等如果想向拉美出口，都可以藉助上海這個樞紐向秘魯運輸，這就使上海和秘魯分別成為了東亞和南美的樞紐港。

孫岩峰說，「秘魯想藉錢凱港成為拉美的物流集散地。」錢凱港透過隧道與泛美公路相連，直達首都利馬，使來往貨物能便捷通達秘魯以及拉美各國，極大提升貿易便利。 「所有進入拉美、南美國家的亞洲產品，先通過錢凱港進入到秘魯，然後再運輸或分銷到其他國家。」

秘魯交通部長佩雷斯·雷耶斯說，「我們的目標是成為拉丁美洲的新加坡。 」「當巴西、委內瑞拉、玻利維亞、巴拉圭或阿根廷的人想去亞洲時，會把秘魯視為出發港。」

但秘魯能成為拉美的新加坡嗎？對此，孫岩峰認為，如果秘魯能放手讓中企運作，按照中國的建設標準和管理標準充分使用錢凱港的話，是有潛力的。

聯合國拉加經委會報告顯示，近年來中拉貨物貿易持續擴大，去年達4,890億美元。今年前三季度，中拉貨物貿易達到4,274億美元，年增7.7%，全年可望突破5,000億美元。而秘魯是中國在拉丁美洲地區第四大貿易夥伴和重要投資目的地。兩國2023年雙邊貿易額近377億美元。

成為「拉美的新加坡」是秘魯的一個美好願望。不過，王友明表示，要實現並不容易。 因為新加坡的地理位置有地緣優勢，錢凱港作為一個港口很難完全達到新加坡的這個優勢，但是它可以成為南美洲和亞洲交流交往的樞紐。

秘魯經濟與財政部部長何塞·阿里斯塔表示，秘魯現在的經濟「成長率為3.2%，但憑藉錢凱港帶來的優勢，秘魯可以輕鬆達到5%至7%的成長率，無需太多努力。

秘魯農業發展和灌溉部長安赫爾·曼努埃爾·馬內羅說，錢凱港運營後，秘魯和中國之間的貨物運輸成本預計將降低一半，這對秘魯這樣的農產品出口國具有重要意義。