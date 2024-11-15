第26屆高交會 展4300個高新技術

第二十六屆中國國際高新技術成果交易會14日在深圳開幕，來自全球100多個國家和地區的5000餘家知名企業與國際組織參展參會，其中世界500強企業及央企180餘家，上市公司1000餘家，瞪羚企業、獨角獸企業2000餘家。

中新社報導，高交會被譽為「中國科技第一展」，本屆高交會設置國之重器重大裝備、科技巨頭產業鏈、專精特新及新質生產力、人工智能與機器人、電子信息與大數據、清潔能源、高端裝備製造、新能源產業、低空經濟與空天等專業展區。十七大產業與22個專業展的展區規劃，更創高交會「專題專展專業化」細分歷史之最。

來自上海、天津、廣東、江西、湖北、黑龍江等眾多省（區市）展團以及中國科學院、清華大學、北京大學等百餘所科研院所與高校參展，展團總數達200餘個，展團數量創歷史新高。

本屆高交會現場舉辦國家重大成果發佈、全球採購商對接大會、國際投融資對接會等160餘場會議活動，新技術、新產品、新成果發佈數量達4300餘個。來自全球上百個國家和地區的相關政府部門、商協會組織、科研院所與高校、跨國公司及相關行業重點企業等3萬餘家機構及組織組團參觀採購，專業採購團數量達1000餘個。

國際展覽業協會名譽主席、全國會展業標準化技術委員會主任陳先進表示，隨著中國區域科技創新水平逐步提昇，創新高地引領作用持續增強，科技創新中心等區域協同創新發展成效進一步顯現。

歐美同學會副會長、博鰲亞洲論壇原副秘書長姚望表示，科技類展會應該以科技成果為前提，以科技難關為話題，發揮人才、金融、信息、知識產權保護等產業協同優勢，使展會與展會舉辦地真正成為高科技成果的轉化市場。