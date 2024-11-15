大陸穩房市 推出稅收優惠政策

大陸財政部、國家稅務總局、住房和城鄉建設部近日發佈「關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告」，國家稅務總局發佈「關於降低土地增值稅預徵率下限的公告」，自2024年12月1日起執行。分析指，此舉可協助房地產市場止跌回穩。

中新社報導，財政部、國家稅務總局、住房和城鄉建設部等有關部門負責人13日表示，此次對房地產市場相關稅收政策主要做了以下調整：加大住房交易環節契稅優惠力度，積極支持居民剛性和改善性住房需求；降低土地增值稅預徵率下限，緩解房地產企業財務困難。

契稅方面，將現行享受1%低稅率優惠的面積標準由90平方米提高到140平方米，並明確北京、上海、廣州、深圳4個城市可以與其他地區統一適用家庭第二套住房契稅優惠政策，即調整後，在大陸全國範圍內，對個人購買家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面積不超過140平方米的，統一按1%的稅率繳納契稅。土地增值稅方面，將各地區土地增值稅預徵率下限統一降低0.5個百分點。

增值稅方面，在有關城市取消普通住宅和非普通住宅標準後，對個人銷售已購買2年以上（含2年）住房一律免徵增值稅，原針對北京、上海、廣州、深圳4個城市個人銷售已購買2年以上（含2年）非普通住房徵收增值稅的規定相應停止執行。土地增值稅方面，取消普通住宅和非普通住宅標準的城市，對納稅人建造銷售增值額未超過扣除項目金額20%的普通標準住宅，繼續實施免徵土地增值稅優惠政策。

負責人介紹，調整後的住房交易環節契稅優惠政策主要內容包括：對個人購買家庭唯一住房（家庭成員範圍包括購房人、配偶以及未成年子女，下同），面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按1.5%的稅率徵收契稅。對個人購買家庭第二套住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按2%的稅率徵收契稅。

負責人表示，北京市、上海市、廣州市和深圳市，取消普通住宅和非普通住宅標準後，與全國其他地區適用統一的個人銷售住房增值稅政策，對該城市個人將購買2年以上（含2年）的住房對外銷售的，免徵增值稅。

此次調整，將各地區土地增值稅預徵率下限降低0.5個百分點。調整後，東部地區為1.5%，中部和東北地區為1%，西部地區為0.5%。

中國房地產研究機構中指研究院政策研究總監陳文靜表示，這次各地區土地增值稅預徵率下限統一降低0.5個百分點，有利於降低企業資金壓力，對於當前的穩定有積極影響。契稅優惠將進一步降低購房成本，對於剛性需求和改善性住房需求的購屋者而言是一大利多。

市場一般預測，一線城市稅收優惠力度則更大，整體而言，對北上廣深等4個城市而言正面影響更為顯著。財稅政策接連實施也有望進一步強化市場的修復情形，協助房地產市場止跌回穩。