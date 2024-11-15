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海思出貨 年增逾兩倍

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

市場調研機構Canalys公布2024年第3季智慧手機處理器廠商市場占比情況，第3季基於海思處理器的智慧手機出貨量為700萬支，年增率高達211%，雖然全球市占排名第六，但成長表現最為突出。不過受到Mate70系列新機推遲發布，較前季減少100萬支。

此外，Canalys報告顯示，華為三折手機Mate XT在9月20日才開售，且定價較高，一定程度上抑制了銷量。但可以明顯看到，第3季基於華為海思處理器的智慧手機銷售額年增率較去年同期大增178%至70億美元，也較前季增長16.7%。

海思快速增長主要得益於華為中端智慧手機產品成功引入自家的麒麟晶片，從而大幅提振海思的出貨量。除此之外，華為還在旗下手機上都摒棄了高通的驍龍處理器。加上華為在手機市場表現亮眼，如按此態勢持續下去，海思市占有望持續攀升。

華為常務董事、終端BG董事長余承東近日在個人微博上宣告，眾所期待的華為新款Mate70系列新機將在11月正式面世，海思料將迎接另一波出貨高潮。

在第3季出貨量方面，聯發科以38%的出貨市占，繼續穩居第一，較上期下滑了兩個百分點，同時較去年同期也下滑了四個百分點。

另按智慧手機出貨收入計算，蘋果仍是排名第一的手機處理器廠商，憑藉iPhone的高售價，蘋果占據了總市場價值的41%，年增一個百分點，也較前季增長兩個百分點，反應iPhone 16系列相比去年的iPhone 15系列更受市場歡迎。

高通則占據總市場價格的28%位居第二，主要歸功於其推出的驍龍系列處理器，但按年、按季均下滑一個百分點。其中，三星依然是高通的最大客戶，占比高達21%，並且銷售額占比更是高達47%。

售價 客戶 成功

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