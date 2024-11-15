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小米要推AI眼鏡 強槓 Meta

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
小米攜手歌爾布局AI眼鏡。 （新華網）
小米攜手歌爾布局AI眼鏡。 （新華網）

小米的事業版圖持續拓大，陸媒36氪指出，小米計畫推出新一代AI眼鏡，並且已經與歌爾股份合作，預計將會於2025年第2季發布該產品。

小米創辦人雷軍預計該產品年出貨量將在30萬台以上。知情人士稱，這項產品將「全面對標Meta Ray-ban」，搭載AI功能、音訊耳機模組和相機模組，同時，將以小米自有品牌形式發布。

歌爾股份相關人士針對上述消息回應稱，公司對具體客戶訊息及項目內容不予透露，公司AI眼鏡業務現階段尚未量產，主要產品可應用於AI眼鏡等終端產品。

近期，百度、OPPO、vivo、華為、字節跳動等大陸企業都積極評估AI眼鏡項目，市場競爭激烈。

Meta與Ray-ban合作的成功激發大陸廠商的熱情，有行業人士分析，Meta與Ray-ban合作，為大陸業者提供AI落地硬體的全新思路，並驗證市場需求。同時，Meta與Ray-ban的AI功能無法進入大陸，大陸AI眼鏡業有著一定的市場空缺，「大家都希望成為中國的Meta Ray-ban」。而小米和手機廠商的進入或將加劇當地市場的競爭。

不過，有多位業內人士表示，前述軟硬體廠商的AI眼鏡項目，「大部分還沒到立項的階段，但已在密集和供應鏈廠商交流中」，「預計最快也要到2025年底」，料2025年將成為AI眼鏡爆發元年。

另外，陸媒智能湧現提到，各廠商面臨的問題各不相同，如華為需找到能用的晶片，字節跳動則需找到更合適的硬體供應商。有分析人士表示，AI眼鏡是個門檻很低但天花板很高的產業。要快速製作一款AI眼鏡產品很簡單，但要真正讓AI眼鏡always on（永遠在線）並不容易。

實際上，大陸AI眼鏡大戰槍聲已響。目前星紀魅族已發布多款眼鏡產品；百度近期則發布「小度AI眼鏡」，該產品被定義為「全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡」，將於明年上半年發布。

字節跳動 百度 眼鏡

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